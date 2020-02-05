Детский сад закрыли на Алтае из-за угрозы обрушения

Корпус детского сада № 17 в Камне-на-Оби закрыли из-за угрозы обрушения. Накануне, 4 февраля, во время сброса снега рабочие обратили внимание на волнообразный торец крыши и нарушение кирпичной кладки под кровлей.
Как сообщают "Каменские известия", специалисты в ходе обследования выявили смещение стропильной системы крыши с угрозой обрушения карнизной части наружных стен. Из-за этого решили приостановить занятия, а детей распределить в другой корпус садика и в соседние дошкольные учреждения.
В Управлении образования районной администрации сообщили, что в течение недели будет готова проектно-сметная документация. Благодаря ей станет ясно, какие работы и в какие сроки нужно провести.
Комментарии
дорогие "диванные эксперты" , просьба не беспокоиться! обследование детского сада проходило планово, в связи с резким потеплением, а до того - обильным снегопадом, очищаются наледи, кровли от снега. Временное приостановление работы садика - перестраховка, т.к. в данном случае рисковать вообще нельзя. Все (т.е. абсолютно, т.е. 100 процентов) детей распределены в другие садики, с родителями администрация района в постоянном контакте, напряжения нет. Просим всем районом воздержаться от изрыганий своих оклоэкспертных мнений и суждений.
Давайте ещё Лукашенке чего нибудь в количестве 100500 квадриллионов за бесплатно поставим, мы же богатые