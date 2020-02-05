Детский сад закрыли на Алтае из-за угрозы обрушения

Корпус детского сада № 17 в Камне-на-Оби закрыли из-за угрозы обрушения. Накануне, 4 февраля, во время сброса снега рабочие обратили внимание на волнообразный торец крыши и нарушение кирпичной кладки под кровлей.

Как сообщают "Каменские известия", специалисты в ходе обследования выявили смещение стропильной системы крыши с угрозой обрушения карнизной части наружных стен. Из-за этого решили приостановить занятия, а детей распределить в другой корпус садика и в соседние дошкольные учреждения.

В Управлении образования районной администрации сообщили, что в течение недели будет готова проектно-сметная документация. Благодаря ей станет ясно, какие работы и в какие сроки нужно провести.