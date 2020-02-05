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Нарколог назвал пиво самым опасным алкоголем

, ИА "Амител"
Даниил Покровский уверен, что его вообще нужно запретить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пиво – наиболее опасный из всех видов алкоголя, заявил в интервью "Вечерней Москве" Даниил Покровский, кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог, врач-психотерапевт.

"Как нарколог и психотерапевт я считаю, что этот напиток следует запретить. Алкоголь – наиболее безвредная составляющая пива, – утверждает Покровский. – Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства – пенность, цвет, вкус – крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт".

По его словам, хмель поглощает из почвы тяжелые металлы, а затем через пиво их принимают любители слабоалкогольного спиртного.

В бутылке объемом 375 миллилитров содержится предельно допустимая суточная доза кобальта, уточнил специалист. Таким образом, после потребления литра хмельного напитка человек превышает этот предел в три раза.

"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", – уточнил нарколог.

К наименее опасному спиртному Покровский причислил красное сухое вино. В нем есть и полезные микроэлементы, витамины и антиоксиданты.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.02.2020 07:31
- гость -

Медовуха ,самогон .

5.02.2020 07:34
Пиво

Думаю, что надо Покровского запретить.

5.02.2020 08:04
- гость -

кто есть Покровский?
врачей психиатров много в стране. давайте всех спрашивать, что пить.

5.02.2020 08:05
Filin

Угу, уран, платину, а потом в туалет неоновым ходишь. Есть тогда вообще нельзя, потому как все растения такое собирают, а грибы ваще жесть. Все сказано в слогане: чрезмерное употребление пива вредит здоровью. Так что Капитан Очевидность очередную речевку толкнул

5.02.2020 08:53
- гость -

Пиво - шампанское для быдла.

5.02.2020 09:01
- гость -

5.02.2020 08:53
- гость -


Ахаха.

5.02.2020 09:04
петух с докучаево

особенно вырубает когда на короне экстре или вообще всей бельгии стоит ярлык "пивной напиток" ... да можете написать хоть урина, можете называть меня уринотерапевтом если хотите, но это всяко лучше экскрементов бочкаревских

5.02.2020 09:09
- гость -

Кобальт в пиве запрещён с 60-х

5.02.2020 09:18
Петуху

Про бочкари хорошо сказал.

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