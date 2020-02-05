Нарколог назвал пиво самым опасным алкоголем

Пиво – наиболее опасный из всех видов алкоголя, заявил в интервью "Вечерней Москве" Даниил Покровский, кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог, врач-психотерапевт.

"Как нарколог и психотерапевт я считаю, что этот напиток следует запретить. Алкоголь – наиболее безвредная составляющая пива, – утверждает Покровский. – Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства – пенность, цвет, вкус – крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт".

По его словам, хмель поглощает из почвы тяжелые металлы, а затем через пиво их принимают любители слабоалкогольного спиртного.

В бутылке объемом 375 миллилитров содержится предельно допустимая суточная доза кобальта, уточнил специалист. Таким образом, после потребления литра хмельного напитка человек превышает этот предел в три раза.

"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", – уточнил нарколог.

К наименее опасному спиртному Покровский причислил красное сухое вино. В нем есть и полезные микроэлементы, витамины и антиоксиданты.