По Бийску на Aston Martin. Житель Алтайского края стал владельцем люксового спорткара

Агентство "Автостат" подсчитало число россиян, которые в 2019 году стали обладателями люксового спорткара Aston Martin. Всего в стране приобрели 10 таких автомобилей.

Половину элитных машин купили москвичи, две – жители Московской области. Еще по одному спорткару уехали в Бийск, Омск и Екатеринбург.

Самой популярной моделью у россиян оказался Aston Martin DB11. Таких купили шесть штук. Отметим, что цены на элитные авто британского производителя колеблются от 17 до 19 миллионов рублей.

При этом количество проданных Aston Martin в России за год упало. В 2018-м соотечественники приобрели 13 таких машин.