По Бийску на Aston Martin. Житель Алтайского края стал владельцем люксового спорткара

Агентство "Автостат" подсчитало число россиян, которые в 2019 году стали обладателями люксового спорткара Aston Martin. Всего в стране приобрели 10 таких автомобилей.
Половину элитных машин купили москвичи, две – жители Московской области. Еще по одному спорткару уехали в Бийск, Омск и Екатеринбург.
Самой популярной моделью у россиян оказался Aston Martin DB11. Таких купили шесть штук. Отметим, что цены на элитные авто британского производителя колеблются от 17 до 19 миллионов рублей.
При этом количество проданных Aston Martin в России за год упало. В 2018-м соотечественники приобрели 13 таких машин.
Комментарии
Со двора даже не выедет, ямы не позволят)
5.02.2020 09:59
- гость -
точно!
не понимаю, смысл жить в Бийске, имея возможность купить авто за 17 лямов...
лучше бы гелик взял. Балбес. Хотябы ямы и зимние сугробы были нипочём, а эта калымага не для сибири
Остаётся только порадоваться за земляка с Алтая)
Дорогих машин полно, эксклюзивных мало!
Если может себе позволить, то Бог в помощь)
И ещё, такие машины покупают не из практических целей, а потому что нравится)
В наукограде нет ям на дорогах!
Согласен про то что нет смысла, живя в бийске, покупать машину выходного дня за 17 млн.
Нет, я понимаю, что это в лизинг. Но все равно.
Это как если бы было на lx570 а ездит на логане, типа такой самодостаточный и незакомплексованный - так не бывает.