Найденную под Бийском косулю ранили не охотники

Стая бродячих собак напала на косулю, которую ранее нашли на дороге под Бийском. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.
Как уже писал amic.ru, фото израненной косули появилось в соцсетях и вызвало волну возмущения противников охоты. Однако выяснилось, что любители пострелять по животным в этот раз вовсе ни при чем. Косулю осмотрел ветеринар и пришел к выводу, что рваные раны животному нанесли собаки, которые стаями бродят близ населенных пунктов.
Сейчас животное находится на передержке и, как отмечают в Минприроды, отличается замечательным аппетитом. После восстановления животное отпустят в естественную среду обитания.
Власти просят население в случае обнаружения раненых животных звонить в Госохотнадзор по номерам: 8(3852) 29-68-16 и 8(3852) 29-68-23.
Комментарии
собак наказать, ветеринара похвалить
Блоховозов на беляши.
нинада в беляши, я не хочу таких есть
А что так можно было?
5.02.2020 10:19
- гость -
ну можно и на пельмешки. Термообработка все исправит.
можно и на пельмешки
.
не ну все равно как то бе
5.02.2020 10:41
- гость -
Вы наверное вегетарианец? ))
нее.. я мясоедка
"Пропала собака.. пропала собака.. по кличке Дружок"
Мужчина а Вы могли бы петь свои песни подальше от нашей шаурмичной?