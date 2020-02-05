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Новости

Найденную под Бийском косулю ранили не охотники

, ИА "Амител"
Животное пострадало от бродячих собак
Фото:instagram.com/minprirodyak

Фото:instagram.com/minprirodyak

Стая бродячих собак напала на косулю, которую ранее нашли на дороге под Бийском. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Как уже писал amic.ru, фото израненной косули появилось в соцсетях и вызвало волну возмущения противников охоты. Однако выяснилось, что любители пострелять по животным в этот раз вовсе ни при чем. Косулю осмотрел ветеринар и пришел к выводу, что рваные раны животному нанесли собаки, которые стаями бродят близ населенных пунктов.

Сейчас животное находится на передержке и, как отмечают в Минприроды, отличается замечательным аппетитом. После восстановления животное отпустят в естественную среду обитания.

Власти просят население в случае обнаружения раненых животных звонить в Госохотнадзор по номерам: 8(3852) 29-68-16 и 8(3852) 29-68-23.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.02.2020 10:01
- гость -

собак наказать, ветеринара похвалить

5.02.2020 10:10
- гость -

Блоховозов на беляши.

5.02.2020 10:19
- гость -

нинада в беляши, я не хочу таких есть

5.02.2020 10:32
Гость

А что так можно было?

5.02.2020 10:36
- гость -

5.02.2020 10:19
- гость -
ну можно и на пельмешки. Термообработка все исправит.

5.02.2020 10:41
- гость -

можно и на пельмешки
.
не ну все равно как то бе

5.02.2020 12:12
- гость -

5.02.2020 10:41
- гость -

Вы наверное вегетарианец? ))

5.02.2020 12:26
- гость -

нее.. я мясоедка
"Пропала собака.. пропала собака.. по кличке Дружок"
Мужчина а Вы могли бы петь свои песни подальше от нашей шаурмичной?

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