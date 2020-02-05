Путин объяснил, что поправки в Конституцию вносятся не для продления полномочий

Президент Владимир Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию, сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что с момента принятия Основного закона страны, поправки в него вносились 15 раз, поэтому нынешняя ситуация не является уникальной. По его словам, необходимость изменений "продиктована жизнью".

Путин добавил, что поправки вносятся не для того, чтобы продлить его полномочия.

"Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", – пояснил он.

Принятие изменений, по его словам, займет около трех месяцев. Сейчас поправки в Конституцию широко обсуждаются по всей стране.