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Путин объяснил, что поправки в Конституцию вносятся не для продления полномочий

, ИА "Амител"
Президент отметил, что до него закон менялся много раз
Фото: rupres.ru

Фото: rupres.ru

Президент Владимир Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию, сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что с момента принятия Основного закона страны, поправки в него вносились 15 раз, поэтому нынешняя ситуация не является уникальной. По его словам, необходимость изменений "продиктована жизнью".

Путин добавил, что поправки вносятся не для того, чтобы продлить его полномочия. 

"Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", – пояснил он.

Принятие изменений, по его словам, займет около трех месяцев. Сейчас поправки в Конституцию широко обсуждаются по всей стране. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.02.2020 10:12
- гость -

А зря. Пойдёт караван под откос

5.02.2020 10:15
- гость -

стелит соломку

5.02.2020 10:31
- гость -

Люди критикующие изменения в конституции вообще не понимают ничего ни в конституции ни в изменениях и не понимаю, что меняется. Но это для них повод поныть лишний раз. Они же плохо живут не потому что они ленивые и тупые, а потому что путин что то меняет или не меняет.
Это менталитет русских . Кроме как в россии никто нигде в мире так не ноет и не сваливает ответсвенность за свою жизнь на дркгих и на государство.

5.02.2020 10:36
- гость -

5.02.2020 10:31
- гость -
Они же плохо живут не потому что они ленивые и тупые, а потому что .....

Очень хорошо сказано. ПОДДЕРЖИВАЮ!!!

5.02.2020 10:44
- гость -

Да, да. О народе все заботится. Только почему-то от его заботы население сокращается.

5.02.2020 11:00
- гость -

"Путин добавил, что поправки вносятся не для того, чтобы продлить его полномочия" - лжет, или в 2024 году уйдет от власти?

"Если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", – пояснил он, а кто ему раньше мешал честные конкурентные выборы проводить, в дискуссиях участвовать?!

5.02.2020 11:10
- гость -

Видать, сильно ему надо, торопится.
Вот только забыл сказать, что предыдущие 15 поправок сделал тоже он. А до изменения президентского срока в 2008, никаких других поправок в Конституцию не было.

5.02.2020 11:14
- гость -

Свежо предание, да верится с трудом.
Или совсем не верится.

5.02.2020 11:15
Гость

Он отметил, что с момента принятия Основного закона страны, поправки в него вносились 15 раз,
----------------------
Дедушка изменений в Конституцию ой, как хочет, хочет. Ночами не спит, ведь девятое марта совсем близко, гул колокола Гааги по 298 убиенных, это только начало. Бог, пока никого не наказывает, но его законы работают - не делай злодеяний и умрешь своей смертью на своем одре.

5.02.2020 11:24
- гость -

11:15
Свою Гаагу себе в опу запихай.
Только после суда над Клинтоном, Бушем, Обамой и Трампом, которые развязали десятки конфликтов и войн, в результате чего погибли сотни тысяч людей.
А после америкосов туда привести Петю Парашу и всю его банду, и вспомнить ему Одессу, Донецк и прочее.

И вот только потом напишите письмо дедушке, так мол и так, всех осудили, все наказаны.

5.02.2020 11:26
- гость -

Первая статья новой конституции России «Бог дал, Бог взял»

5.02.2020 11:26
- гость -

Эта власть - не моя, она мне враждебна.
Лигитимизации, с моей стороны, не дождётся.

5.02.2020 11:27
- гость -

5.02.2020 10:31
- гость

5.02.2020 10:36
- гость -

какие 20-е достижения при правлении вв можно похвалится ??? одни привалы но времени на раскачку нет. необходимо наверное еще 20 лет на развитие. яхтыдворцыкошельки растут у 2-3% населения этой страны и у каждого этого "гражданина" есть ПМЖиВНЖ з@гнив@ющ@й европы и сша.

5.02.2020 11:27
- гость -

- Это вы жаловались на власть?
- А что на нее молиться?
- Включат в Конституцию, будете молиться.

5.02.2020 11:33
Санёк

Референдум в апреле!

5.02.2020 11:37
Вежливый лось

прошу отнестись к этому с пониманием

5.02.2020 11:43
АБОРИГЕН

Стране не нужна новая конституция, стране нужно новое правительство и новый президент.

5.02.2020 11:47
- гость -

Канэшна!
Мы очень верим!
Как верили , что не будет повышаться пенсионный возраст...
Что: "разберемся и недопустим роста цен на ГСМ"...
Что:"Зарплаты будут по 60.000 руб. на работающего члена семьи..."
Что: "Семьи будут обеспечены жильем по 20 м.кв. на человека..."

И т.д и т.п.

5.02.2020 11:47
месный

5.02.2020 10:31
- гость -

ты или не понимаеш что происходит или в доле

5.02.2020 11:48
- гость -

Песня есть такая...: "Фантазёр....ты меня называлаааааа....."

5.02.2020 11:50
- гость -

Уже бы на пенсию дяденьке пора конечно....
Ибо чОт всё неславно в этом королевстве....
Как-то хреновенько.....

5.02.2020 11:54
- гость -

Не, что "хреновенько", если вот сказал лучезарный, ввести горячие школьные обеды!
И тут же в Омске на это из бюджета аж целых ПЯТЬ рублей на одного ребенка выделили.
Будет очень горячий, школьный кипяток....

Правда слышно , что РФ Африке 20 ярдов в долларах простила, а Китай одновременно возвратил такие-же долги морскими портами... но это ничего...
Богатые пенсионеры РФ могут себе такое позволить!!!!!

5.02.2020 11:59
Леня

Сам ее и меня под себя, беззаботное будущее готовит как казахский друган

5.02.2020 12:01
- гость -

Путин ранее сказал:
- Россия догонит Португалию
- Мы удвоим ВВП к 2014 году
- Мы войдём в пятёрку крупнейших экономик к 2020г.
- Снизим абсолютную бедность до 6% к 2020г.
- К 2012 году зарплаты учителей превысят среднюю по всем отраслям во всех регионах.
- Создадим 25млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020г.
- Снизим цены на топливо в стране.
- Все граждане будут обеспечены благоустроенным жильём около 100 кв.метров на среднестатистическую семью.
- Мы уменьшим налоговую нагрузку
- Исполним майские указы
- Снизим уровень оплаты за ЖКХ
- Пока я президент, пенсионный возраст не поднимут.
И т.д. и т.п.

Путин в 2020 году:
- Поправки в Конституцию вносятся не для продления полномочий.

Интересно, кто-то ещё до сих пор пребывает в иллюзиях?

5.02.2020 12:19
Гость

5.02.2020 11:50
- гость -
Уже бы на пенсию дяденьке пора конечно....
Ибо чОт всё неславно в этом королевстве....
Как-то хреновенько.....
---------
Уважаемый, этот дяденька, как вы выразились, давно получает пенсию, зарплату, которые ему приносят, а он их складывает и складывает, ибо из этой кучки он берет только на покупку мороженного, почему то у одной и той же мороженицы, по пятьсот рублей. Траты на Путина вырастут в три раза. Президент и его команда обойдутся бюджету в 100 млрдРасходы бюджета на содержание президента России вырастут до 38 млрд рублей ежегодно. За три года на Владимира Путина потратят свыше 100 млрд рублей, следует из приложения к законопроекту о федеральном бюджете.

Речь идёт о статьях «Функционирование президента» и «Президент и его администрация». На первую запланированы траты в размере 24,2 млрд рублей в 2020 году, 24,5 млрд — в 2021 году и 25 млрд — в 2022 году. На работу Путина с администрацией траты скромнее: 13,8 млрд рублей в 2020 году, 14,1 млрд рублей в 2021 году и 14,6 млрд — в 2022-м.

Таким образом, расходы бюджета на президента вырастут втрое по сравнению с 2019 годом. Тогда на функционирование президента и его администрации было заложено «всего» 11,7 млрд рублей.
Нам же пенсионерам , этот дяденька обещает и стремится, как можно быстрей протащить через Конституцию России, индексировать пенсию на процент инфляции.

5.02.2020 12:28
Гость

5.02.2020 11:24
- гость -
11:15
Свою Гаагу себе в опу запихай.
-----------------
гость, тебя за живое задело? Чувствуешь, это показывает твоя нервная реакция, что на этот закон и тебе придется напороться? Береги честь смолоду, гласит народная мудрость.

5.02.2020 12:38
- гость -


5.02.2020 12:01
- гость -

ВЦИОМ утверждает, что в России 90% населения пребывает в просрации (иллюзии), они будут голосовать за изменения в Конституцию и продление бессрочного срока правления нелегитимного!

5.02.2020 12:40
- гость -


5.02.2020 11:33
Санёк

Путин гутарит, что референдума не будет, а Вы зачем лжете?!

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