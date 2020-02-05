Алтайские хирурги сделали операцию младенцу весом менее килограмма

Алтайские неонатологи провели уникальную операцию ребенку, который родился на 26-й неделе и весил всего 760 граммов. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

После родов врачи диагностировали у ребенка ретинопатию – когда у недоношенного новорожденного не полностью сформирован глазной аппарат, и есть риск отслоения сетчатки глаза и последующей за этим полной слепоты.

Медики из Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства успешно провели двухчасовую операцию методом лазерной коагуляции, благодаря которой младенец сможет видеть.

Новорожденный стал первым пациентом новой отдельной операционной для коррекции зрения недоношенных, которая открылась в этом году. Сообщается, что на данный момент ребенок находится в реанимации.