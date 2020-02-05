Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Утром 5 февраля на улице Попова в Барнауле сбили женщину, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22. Они отметили, что горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу.
Женщина жива, на помощь ей пришли прохожие. Какое-то время она пролежала на дороге.
В результате инцидента по улице Попова в обе стороны затруднено движение автомобилей.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
ну что за новости то? Попова длинная. Где сбили то? где движение затруднено?
даже бабки у подъезда информативнее сплетнями делятся
5.02.2020 10:26
111
а вы не местный? не знаете где на попова потоки машин не разделены трамвайными путями? тогда какая вам разница где сбили?
какая разница кто местный или нет, трудно реально указывать полнее информацию,
как "одна бабушка сказала"
5.02.2020 10:35
- гость -
доедь да посмотри. от тебя недалеко
да там уже все рассосалось
уважаемые пешеходы, гололед блин, законы физики не отменяются по щелчку, ну подождите пока становятся машины, потом идите