Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Утром 5 февраля на улице Попова в Барнауле сбили женщину, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22. Они отметили, что горожанка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Женщина жива, на помощь ей пришли прохожие. Какое-то время она пролежала на дороге.

В результате инцидента по улице Попова в обе стороны затруднено движение автомобилей.

Подробности происшествия уточняются.