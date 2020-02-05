Самого красивого мужчину в мире определили с помощью математики

Британский актер Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной планеты. Ученые опирались на древнегреческий принцип золотого сечения.

Как сообщает The Sun, параметры Паттинсона на 92% близки к "идеалу". На втором месте оказался актер Генри Кавилл (91,64%). Замкнул тройку лидеров Брэдли Купер с показателем 91%.

Напомним, ранее по принципу золотого сечения самой красивой женщиной мира назвали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид. Ее пропорции лица близки к совершенству на 94,35%.

Принцип золотого сечения впервые появился в трудах древнегреческого математика Евклида, где он применялся для построения правильного прямоугольника. Позже эту формулу стали использовать для "измерения красоты". Так, Леонардо да Винчи применил это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в "Витрувианском человеке".