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Самого красивого мужчину в мире определили с помощью математики

, ИА "Амител"
Им стал Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон / Фото: Attuale.ru

Роберт Паттинсон / Фото: Attuale.ru

Британский актер Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной планеты. Ученые опирались на древнегреческий принцип золотого сечения.

Как сообщает The Sun, параметры Паттинсона на 92% близки к "идеалу". На втором месте оказался актер Генри Кавилл (91,64%). Замкнул тройку лидеров Брэдли Купер с показателем 91%.

Напомним, ранее по принципу золотого сечения самой красивой женщиной мира назвали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид. Ее пропорции лица близки к совершенству на 94,35%.

Принцип золотого сечения впервые появился в трудах древнегреческого математика Евклида, где он применялся для построения правильного прямоугольника. Позже эту  формулу стали использовать для "измерения красоты". Так, Леонардо да Винчи применил это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в "Витрувианском человеке".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.02.2020 10:46
Filin

алгеброй гармонию поверил...Золотое сечение это как - повдоль или поперек?

5.02.2020 10:54
- гость -

вообще не красивый

5.02.2020 11:09
- гость -

стрёмный какой-то

5.02.2020 11:23
про

Политика решает все, а не математика..

5.02.2020 12:04
Лола

Метод золотого сечения всегда использовали для проверки пропорций людей. Это оптимальная для природы внешность, ну а красота уже дело вкуса. Человек помимо внешности производит впечатление своей харизмой иногда сильнее и глубже

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