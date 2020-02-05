Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи человек

На 5 февраля в Китае зафиксировано 24 324 случая заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. При этом число погибших составило уже 490 человек. Эти сведения передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Госкомитета КНР по делам здравоохранения.

Как передают в ведомстве, за прошедшие сутки число жертв увеличилось на 65 человек, а заболеваний – на 3887. Отмечается, что все случаи зафиксированы в провинции Хубэй, которая стала эпицентром инфекции.

Также в Поднебесной сообщили, что больницах страны наблюдаются 185 555 человек с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, а 892 человека успешно завершили курс лечения и выписаны из больницы.

Напомним, по данным на вторник, 4 февраля, число людей с подозрением на коронавирус составляло 171 тысячу человек. Под наблюдение попали те, кто ранее контактировал с зараженными.