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В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через бананы

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Сообщения о заражении через бананы рассылают в WhatsApp
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители Алтайского края пересылают друг другу сообщения в WhatsApp, в которых говорится, что китайским коронавирусом можно заразиться через бананы. В рассылке отмечается, что фрукты, привезенные с юга, могут быть особо опасными. А также приводится информация о погибших на тот момент от коронавируса. Предупреждения просят перенаправить всем своим знакомым. Стоит ли верить этим сообщениям и нужно ли бояться бананов, выяснил amic.ru.

Все не то и не так

Сообщение вызывает сомнение уже тем, что в нем неверно указано название вируса. Тот, что бушует в Китае и за его пределами, называется  2019-nCoV. А тот, что указан в рассылке, – n7n9 – в природе не существует. 

Кроме того, нам не удалось найти в Китае города Синьхуа. Но мы выяснили, что это название китайского информационного агентства.

И самое главное – по данным экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", основной поставщик бананов в Россию – Эквадор (Южная Америка). А это очень далеко от Китая, где сейчас существует опасность заразиться. То есть даже на первый взгляд рассылка содержит неверную информацию, и повода пугаться нет. Но на всякий случай amic.ru обратился в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, можно ли заразиться коронавирусом через бананы.

Комментарий Роспотребнадзора

Заразиться коронавирусом через продукты питания нельзя, уверили amic.ru в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

"Официально подтверждены факты передачи нового коронавируса (2019-nCoV) от человека к человеку, известно, что вирус передается воздушно-капельным, контактно-бытовым путем. Случаев заражения новой коронавирусной инфекцией через продукты питания не зарегистрировано", – подчеркнули в ведомстве.

Однако специалисты предупреждают о том, что все-таки следует воздержаться от употребления термически необработанных продуктов питания животного происхождения (мяса, рыбы, морепродуктов). Также лучше отказаться от употребления экзотической пищи животного происхождения (напомним, что возможным источником вспышки коронавируса считают летучих мышей).

В ведомстве посоветовали хранить готовые и сырые продукты отдельно друг от друга, а также тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой.

Ну и самое главное – по возможности не посещать рынки в районах, где зарегистрированы случаи коронавируса. А если все же у вас есть такая необходимость, следует соблюдать меры предосторожности.

"При посещении рынков в районах, где на данный момент регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, необходимо избегать прямого незащищенного контакта с живыми животными и с поверхностями, которые вступали в контакт с животными", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщили, что из-за развития коронавируса в наш регион уже на протяжении 10 дней не завезли ни одного килограмма овощей и фруктов из Китая.

По данным на среду, 5 февраля, общее число зараженных составило 24324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях. Только за последние сутки погибло 65 человек.

Также добавим, что массовая рассылка в мессенджерах фейковой информации – не первый случай. Только за последний год в мессенджерах активно пересылались пугающие людей сообщения о "мандаринах с вирусом гриппа", "шприцах со СПИДом", оставленных в общественных местах, банде педофилов, которые заманивают детей в машину с помощью котенка и др. Поэтому совет тут один: не стоит доверять информации из непроверенных источников.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

5.02.2020 13:44
Горожанин

А я думал,что Эквадор в Южной Америке... Переехал

5.02.2020 13:57
- гость -

Если их кушать то не заразишься.

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