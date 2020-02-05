Отец и 13-летняя дочь погибли на пожаре в Барнауле

Алтайский следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек во время пожара в Барнауле.
Возгорание произошло сегодня утром, 5 февраля, в частном секторе на улице Анатолия. После тушения пожара спасатели обнаружили тела хозяина дома и его 13-летней дочери.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электробытовыми приборами.
На месте работают криминалисты. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в Следкоме.
Как уже писал amic.ru, накануне, 4 февраля, в частном доме в Кемеровской области во время пожара погибли 69-летняя женщина, ее 11-летний внук, 12-летняя внучка, а также 11-летняя соседка. Причиной возгорания назвали замыкание электропроводки.
Комментарии
Земля пухом.
Костлявая смерть, не покладая рук, сил и времени трудится на просторах России. Ведь у этих несчастных, нет миллиардов, дворцов, вил и нормального человеческого бытия.
5.02.2020 11:56
Гость
Ведь у этих несчастных, нет миллиардов
Ну это вы зря сюда. Костлявая никого не щадит. Или на собственном самолете вертолете, яхте и т.д. умереть лучше, по вашему?..
Причина возгорания - нищета народа... Не на что содержать дом
5.02.2020 12:05
- гость -
Вы правы. Призывают повысить рождаемость, а что толку, если уже родившихся сохранить не можем. Условия жизни не позволяют.
Газ не подключен.
Газ не подключен.
на подключение газа конский ценник....