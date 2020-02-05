Отец и 13-летняя дочь погибли на пожаре в Барнауле

Алтайский следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух человек во время пожара в Барнауле.

Возгорание произошло сегодня утром, 5 февраля, в частном секторе на улице Анатолия. После тушения пожара спасатели обнаружили тела хозяина дома и его 13-летней дочери.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с электробытовыми приборами.

На месте работают криминалисты. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в Следкоме.

Как уже писал amic.ru, накануне, 4 февраля, в частном доме в Кемеровской области во время пожара погибли 69-летняя женщина, ее 11-летний внук, 12-летняя внучка, а также 11-летняя соседка. Причиной возгорания назвали замыкание электропроводки.