Котики, мемы и торты: полиция Якутии ведет самые милые соцсети

МВД Якутии в последние дни оказались в центре внимания всех СМИ и пользователей интернета. А во всем виноваты соцсети, в частности Instagram и Twitter, которые полицейские ведут очень нестандартно.
Стражи порядка выкладывают котиков в форме, необычные селфи сотрудников, тематические торты, а также рассказывают истории о курьезных вызовах.
Конвойный патруль🐶 // Как заметил один из наших подписчиков, наша нашумевшая Гарпия публиковалась у нас ещё два года назад. И не одна, а ещё с тремя тогда щенятами. Мы даже сами об этом забыли😅. ⠀ Выяснилось, что фото на самом деле семейное. На нем 3 девочки Гарпия, Гюрза, Гроза и 1 мальчик Гром. Сейчас Гарпия и Гюрза проходят обучение в другом городе, а сестра и брат остались в Якутске. Так получилось, что все служебные собаки были определены в ОБОиКПО. ⠀ Будем вас постепенно знакомить с этой звёздной семьей) А когда все соберутся, повторим то семейное фото😉. ⠀ На фото: кинолог ОБОиКПО МВД по Республике Саха (Якутия) младший сержант полиции Сергей Борисов со своей напарницей Гюрзой. ⠀ #мвд14
Дежурный Кот Майор // Рыжий кот появился в Амгинском ОВД случайно. Худой и облезлый, он всех боялся и прятался по углам. Его появление в отделении совпало с прошлогодним осенним нашествием полевых мышей. И пропорционально тому, как в отделении пропадали мыши, кот становился всё красивее и упитаннее. ⠀ Он настолько привык к сотрудникам полиции, что точно знал, в каком кабинете его накормят, на каком кресле можно лежать, а где нет. Особенно он привязался к сотрудникам дежурной части, где ему, как говорится, всегда был готов и стол, и дом. ⠀ "Майор"- ласково называли его коллеги. Майор ответственно относился к своим обязанностям. Дежурил у телефона, присутствовал на утренних инструктажах, сидел за дверью во время планёрок. Но однажды он пропал. ⠀ Говорят, что в последний раз дежурного кота видели в пожарной части. Искренне верим, что Майор ушёл туда в порядке перевода. Надеемся, что ему там также тепло и уютно) ⠀ Благодарим Амгинское ОВД за эту интересную историю🤗А у вас есть свой дежурный кот😼?
Кот-полицейский // Доброе утро, начинаем этот день с дозы позитива!🐱 ⠀ Как видите, собаки у нас кинологи, а вот коты так и рвутся работать в ГИБДД😂Полосатый жезл, при погонах, а какая фуражка! Всё при нём) ⠀ Кстати, о котиках. Специально для вас запустили генератор пожеланий. Вас становится всё больше и больше, а мы чаще задаемся вопросом, что вы хотите видеть у нас на страничке?🤔 ⠀ Оставляйте свои пожелания в сторис, и ставьте ❤️ нашему очаровательному коту-гаишнику😉 ⠀ #котики #котгаишник #catpolice
Пригород: поздно ночью поступил вызов. Громко мяукает кошка в подъезде, не даёт спать. Из сайсарского округа направили ППС. По приезду была обнаружена кошка. Успокоилась. Кто-то накормил.#дежурка14— МВД Якутии (@police_mvd14) February 3, 2020
Жатай. Утром поступил вызов: мужчина сообщил, что к нему без стука зашла пожилая женщина. Направлен сотрудник. Оказалась бабушка ошиблась дверью, искала сына. Полицейский помог бабушке найти сына, довёл до квартиры.#дежурка14— МВД Якутии (@police_mvd14) February 1, 2020
Строительный округ: позвонил аноним с сообщением, что в подъезде лежит подозрительный предмет. Выехавший участковый обнаружил плитку шоколада. Вызывавшего нашли, оказалась бабушка. Проведена профилактическая беседа.#дежурка14— МВД Якутии (@police_mvd14) January 31, 2020
Промышленный округ: поступило сообщение о краже сотового. Выехал СОГ. Следственные мероприятия проведены в полном объёме. Через час перезвонила заявительница. Нашла сотовый внутри своего сапога.— МВД Якутии (@police_mvd14) January 29, 2020
Сайсарский округ: мужчина попросил полицейских проводить его до дома, так как подумал, что ему что-то угрожает. Направлен ППС. Звонившего проводили до дома.#дежурка14— МВД Якутии (@police_mvd14) January 29, 2020
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