Котики, мемы и торты: полиция Якутии ведет самые милые соцсети

МВД Якутии в последние дни оказались в центре внимания всех СМИ и пользователей интернета. А во всем виноваты соцсети, в частности Instagram и Twitter, которые полицейские ведут очень нестандартно.

Стражи порядка выкладывают котиков в форме, необычные селфи сотрудников, тематические торты, а также рассказывают истории о курьезных вызовах.

Пригород: поздно ночью поступил вызов. Громко мяукает кошка в подъезде, не даёт спать. Из сайсарского округа направили ППС. По приезду была обнаружена кошка. Успокоилась. Кто-то накормил.#дежурка14 — МВД Якутии (@police_mvd14) February 3, 2020

Жатай. Утром поступил вызов: мужчина сообщил, что к нему без стука зашла пожилая женщина. Направлен сотрудник. Оказалась бабушка ошиблась дверью, искала сына. Полицейский помог бабушке найти сына, довёл до квартиры.#дежурка14 — МВД Якутии (@police_mvd14) February 1, 2020

Строительный округ: позвонил аноним с сообщением, что в подъезде лежит подозрительный предмет. Выехавший участковый обнаружил плитку шоколада. Вызывавшего нашли, оказалась бабушка. Проведена профилактическая беседа.#дежурка14 — МВД Якутии (@police_mvd14) January 31, 2020

Промышленный округ: поступило сообщение о краже сотового. Выехал СОГ. Следственные мероприятия проведены в полном объёме. Через час перезвонила заявительница. Нашла сотовый внутри своего сапога. — МВД Якутии (@police_mvd14) January 29, 2020