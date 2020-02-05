Праздник всё. Новогодний городок разбирают в Барнауле

Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в Барнауле начинают разбирать сегодня, 5 февраля. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с пришедшим потеплением.

Планируется, что работы займут два-три дня. С пешеходной зоны уберут горки, ледяные скульптуры и новогоднюю иллюминацию.

Напомним, новогодний городок на Мало-Тобольской открылся 21 декабря 2019 года. Власти обещали, что он простоит столько, сколько позволит погода.

При этом, согласно данным опроса, который проводил amic.ru, городок на Мало-Тобольской понравился барнаульцам больше, чем площадка на Сахарова. Однако горожане отметили, что обустроить пешеходную улицу можно и получше. Например, расширить праздничное пространство до Барнаулки, добавить несколько горок для малышей.