Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба

Актер Дмитрий Бульба умер в Санкт-Петербурге на 54-м году жизни, сообщается на странице городского театра "Мастерская".

"Дмитрий Бульба родился 30 августа 1966 года в Ленинграде. В 1983 году поступил в ЛГИТМиК, в мастерскую к Аркадию Иосифовичу Кацману, и оказался на одном курсе с Алексеем Девотченко, Иваном Латышевым, Мариной Солопченко, Марией Лавровой, Александром Строевым", – написали коллеги актера.

Актер снимался в таких фильмах и сериалах как: "Чернов. Chernov" Сергея Юрского, "Улицы разбитых фонарей", "Невский", "Ментовские войны", "Дорожный патруль".