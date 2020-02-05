Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского выпуска американской версии журнала Vogue стала 16-летняя россиянка Анастасия Ковтун.
16-летняя Настя Ковтун @kovtunnnastya из Пермского края нарисовала одну из обложек, цифровую версию, мартовского номера американского Vogue с @billieeilish Кроме неё, свои варианты подготовили фотографы @harleyweir @ethanjamesgreen и @hassanhajjaj_larache (2, 3 и 4 слайд), стиль — везде @alex_jordan_harrington ⠀ Подробнее — на Vogue.ru ⠀ / ⠀ 16-year-old Nastya Kovtun @kovtunnnastya drew one of the covers of the March issue of Vogue US. Read more on Vogue.ru
Журнал предложил школьнице нарисовать для обложки портрет Билли Айлиш. В итоге сама артистка выбрала один из предложенных вариантов.
Анастасия выкладывает свои работы в "Инстаграм". На ее страницу подписано более семи тысяч человек. Популярная певица поставила лайки на 15 публикациях Ковтун.
Комментарии
Господи, лохматая страшная, жесть.
Биляш норм.
5.02.2020 12:45
- гость -
Господи, лохматая страшная, жесть.
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А смазливые мордашки скучны. Ты тему видел? Аутсайдер. На эту тему вполне подходящая картинка.