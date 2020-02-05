Рисунок российской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского выпуска американской версии журнала Vogue стала 16-летняя россиянка Анастасия Ковтун.

Журнал предложил школьнице нарисовать для обложки портрет Билли Айлиш. В итоге сама артистка выбрала один из предложенных вариантов.

Анастасия выкладывает свои работы в "Инстаграм". На ее страницу подписано более семи тысяч человек. Популярная певица поставила лайки на 15 публикациях Ковтун.