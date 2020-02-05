Победительницу лотереи, выигравшую миллиард рублей, подозревают в нечистой победе

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В этом году 1 января стали известны результаты розыгрыша миллиарда рублей от "Русского лото". Победительницей оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Многие СМИ выпустили сюжеты с комментариями победительницы. Но в анонимных телеграм-каналах появились "расследования", подозревающие, что победа не была чистой. Аргументы были такими: розыгрыш не выходил в прямом эфире, а между Бартош и распространителями лотереи есть связь. Поскольку в лотереях участвует каждый четвертый житель нашей страны, эта история требует разбирательства.



В чем первая "загвоздка"



Как сообщает "Новая газета", занимавшаяся расследованием этой ситуации, в России с 2014 года нет частных лотерей. Их организаторами выступают Минфин и Минспорт. Частная компания "Столото" только распространяет билеты. И платит государству 10% от разницы между выручкой от продажи билетов и выплатами победителям. В "Столото" подсчитали, что всего они перечислили порядка 13 миллиардов рублей. Это примерно совпадает с уровнем расходов федерального бюджета на развитие массового спорта в 2015 году. С точки зрения организаторов и распространителей, все равно, кто именно получает выигрыш, так как размер призового фонда фиксированный.

Лотерейный рынок растет на 20-30% в год и, по предварительным оценкам, составляет уже 58 миллиардов рублей. Это закономерно: максимальная сумма выигрыша растет с количеством проданных билетов. В прошлом январе сразу два человека выиграли по 500 миллионов рублей. Но вокруг того розыгрыша скандалов не было.

А сейчас поднялась волна. Например, по мнению адвоката Александра Сергеева, который направил обращение в Федеральную налоговую службу, в нынешнем розыгрыше есть два подозрительных момента. Первый и самый простой: розыгрыш лотереи якобы не шел в прямом эфире. Однако после официального запроса "Новой газеты" в "Газпром-медиа" выяснилось, что НТВ транслировало "миллиардный" розыгрыш именно в прямом эфире во всех часовых поясах. В подтверждение представили эфирную справку.

По словам Сергеева, он не планирует подавать иски на "Столото", но подал заявление на проверку ФНС. Он направил в адрес компании заявление об опровержении сведений, где говорится: "Я не утверждаю, что при проведении лотереи "Русское лото" имели место подтасовки и фальсификации".

В пресс-службе "Столото" по поводу возможных проверок ответили, что различные государственные органы (правоохранительные, контрольно-надзорные, министерства-организаторы) регулярно проверяют их деятельность, и компания будет рада еще одному расследованию, которое обязательно подтвердит законность их действий.



Подозрительные совпадения

Теперь о второй, более сложной части истории, а именно о возможной юридической связи между "Столото" и Бартош. На первый взгляд, она выглядит убедительной. "Столото" – это бренд, а юрлицо, занимающееся распространением лотерейных билетов, называется АО "Технологическая Компания "Центр". Согласно данным ЕГРЮЛ, ее в мае 2012 года учредило ЗАО "ФОРБ". Тот же учредитель у компании "Канон". А ее конкурсный управляющий, Денис Полийчук, владеет ООО "Царский осетр" совместно с Надеждой Бартош. Бинго?



Но базовых знаний российского законодательства хватит, чтобы понимать: учредитель акционерного общества и его нынешний владелец - необязательно одно лицо. Более того, между ними вообще может не быть никакой связи. Сведения о текущих владельцах акций не отражаются в ЕГРЮЛ, они фиксируются в реестре, который ведет само АО или специализированный регистратор. Их невозможно получить по запросу в ФНС или "найти в интернете", даже с помощью системы СПАРК (российская справочно-информационная система). Реестр, представленный "Столото" "Новой газете" подтверждает, что в текущем составе акционеров общества учредители не фигурируют. При этом сведения о них остаются в ЕГРЮЛ навсегда.

Зато с помощью того же СПАРК можно узнать, что ЗАО "Форб" - типичный массовый учредитель, и создавать и продавать компании — его бизнес. Помимо "Технологической Компании "Центр" и "Канона" "Форб" учредил еще 370 юрлиц, занимающихся совершенно разным бизнесом и не имеющих ничего общего, кроме учредителя. И, скорее всего, номинальный учредитель к деятельности подавляющего большинства из них не имеет никакого отношения.

Также в "Столото" сообщили, что текущие акционеры стали собственниками АО "ТК "Центр" (на тот момент оно даже называлось иначе – "Элеон") еще в 2012 году. И с тех пор всегда находилось в зоне владения лотерейщиков.

Мало известно только про одну из сотен "сестер" — компанию "Канон", существовавшую с 2008 по 2018, когда началась процедура ее банкротства. И сперва временным, а затем и конкурсным управляющим решением собрания кредиторов был назначен Денис Полийчук.

Вот это, пожалуй, бинго. Потому что "связь" между Бартош и всем семейством "Форба", включая "Канон" и "Технологическую Компанию "Центр", возникает именно благодаря Полийчуку. Если бы не одно "но". Денис Полийчук стал формальным руководителем "Канона" по роду своей профессиональной деятельности – арбитражного управляющего. А по закону "не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие, которые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам". Таким образом, связь между Бартош и распространителями лотерейных билетов не подтверждается.

Честная игра

К сожалению, у "Новой газеты" не получилось связаться с Полийчуком, так как он больше не работает в Союзе арбитражных управляющих "Возрождение", который участвовал в процедуре банкротства "Канона". А сама Бартош не желает давать комментарии после травли ее и членов ее семьи телеграм-каналами.

"Если компании "Канон" и ТК "Центр" были приобретены разными лицами у одного и того же собственника несколько лет назад, утверждать о наличии у данных компаний юридически значимых связей только по этой причине преждевременно. Анализ смены состава собственников и руководителей, совпадение места нахождения офисов, телефонов, электронной почты, ip-адресов, наличие хозяйственных связей позволят говорить об этом более уверенно", – говорит Валерий Зинченко, старший партнер КА Pen & Paper. Таких же совпадений обнаружено не было. Но один вопрос оставался открытым: почему бизнес с миллиардными оборотами записан на компанию, созданную массовым учредителем? "Это был вопрос удобства и скорости. Регистрация акционерного общества – трудоемкий и длительный процесс, который требует, в частности, утверждения эмиссии акций Центробанком. Мы пытались поменять сведения об учредителе, но в налоговой нам сказали, что это невозможно", – говорит представитель "Столото".

При этом гипотетически нельзя исключать ситуацию, при которой победителем лотереи окажется родственник сотрудника компании или даже сам сотрудник. Но возможно ли повлиять на результаты розыгрыша, какие есть механизмы и "степени защиты"? На этот вопрос "Новой газете" ответил Артем Паршевский, генеральный директор распространителя лотерей ООО "Лото Сервис": "Сами распространители, их родственники и друзья имеют полное право на участие в лотереях. Это разрешено законом, потому что они не могут повлиять на исход розыгрыша. Билеты защищены от подделок и печатаются в сторонних типографиях. Проведение каждого тиража контролируется тиражной комиссией. В министерствах-организаторах установлены IT-системы, дублирующие все операции лотерейщиков. А уж про то, какое внимание госорганы проявляют к знаковым тиражам, – и говорить нечего".

И самое главное: честная лотерея – это как раз такая, в которой богатые имеют полное право выигрывать наравне с бедными. Ведь это именно лотерея, а не благотворительная акция.