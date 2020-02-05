Волейболистки "Алтай-АГАУ" в Омске проиграли лидеру

Пятый тур высшей лиги "Б" женского чемпионата России по волейболу завершился в Омске. В своей заключительной игре барнаульская команда "Алтай-АГАУ" встречалась с хозяйками турнира – командой "Омь-СибГУОР".

У омичек до этого был всего один проигрыш в турнире – как раз барнаульским соперницам. Игроки "Алтай-АГАУ" вышли с желанием нанести лидеру второе поражение, однако не получилось: 1:3 – поражение барнаульских спортсменок.

Напомним, до этого алтайские волейболистки одержали три победы подряд. Барнаульская команда досрочно гарантировала себе второе место в таблице первенства и путевку в финальный турнир высшей лиги "Б".

Заключительный, шестой тур первого этапа пройдет в Куйбышеве Новосибирской области с 26 февраля по 1 марта.