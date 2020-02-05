От маленьких открытий до научных исследований: как стать олимпиадником с "Политехом"

Центр занимательных наук Алтайского государственного технического университета приглашает школьников на занятия в научно-развивающие лаборатории и творческие мастерские:

– научная лаборатория "Эврика" (школьники 5-7 классов);

– лаборатория открытий или школа юных экспериментаторов (школьники 1−4 классов);

– развивающие математические лаборатории "2×2" (2-4 классы) и лаборатория "Декарт" для подготовки к олимпиадам (с 6 класса);

– лаборатория радиотехники и электроники "Инженер будущего" (6-9 классы);

– астрономическая лаборатория "Кеплер" (2-6 классы);

– творческие мастерские "Завиток" и "Колибри".

В творческих мастерских "Завиток" и "Колибри" школьники смогут познакомиться с интересными и необычными видами декоративно-прикладного искусства, научатся изготавливать сувениры и предметы декора интерьера своими руками с использованием различных техник, творческих приемов и материалов.

С недавнего времени для школьников младших классов открылась лаборатория словесности "В мире сказок и приключений", а для старшеклассников ведутся занятия по программам дополнительной подготовки русскому языку "Практикум по риторике" и "Сочинения разных жанров". На занятиях дети расширяют литературный кругозор и словарный запас, занимаются исследовательской и проектной деятельностью, учатся логично и убедительно выражать свои мысли.

Физико-техническая школа АлтГТУ ведет набор учащихся 8-11 классов для углубленной подготовки школьников по физике, химии, математике, информатике. Преподаватели АлтГТУ помогут организовать научно-исследовательскую работу, подготовят к предметным олимпиадам и конкурсам. Занятия проводятся с учетом предпочтений слушателей один раз в неделю в удобное время на базе вуза.

Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (3852) 29-07-37; 29-08-92.