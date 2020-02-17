Никаких носков и пены: "Трофей" разыграет настоящие мужские призы

К 23 февраля сеть магазинов товаров для рыбалки, охоты и туризма "Трофей" устраивает праздничный розыгрыш. Никаких носков и пены для бритья – только настоящие мужские подарки!

Что можно выиграть?

"Трофей" подарит коптильни, термосы, горелки, портативные музыкальные колонки, рюкзаки, туристические лампы, наборы посуды, фонари и многое другое, что пригодится в походе, на охоте или рыбалке.

Как принять участие?

До 24 февраля 2020 года купить в любом из барнаульских магазинов "Трофей" товары на сумму от 2000 рублей, заполнить купон и бросить его в специальный ящик в любом из магазинов.

Когда розыгрыш?

27 февраля в 9:00 пройдет онлайн-розыгрыш. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях "Трофея" в соцсетях "ВКонтакте" и "ИнстаграМ".

* Организатор розыгрыша: ООО "Трофей". ИНН 2222785314. КПП 222201001. ОГРН 1102223000714. Юридический адрес: 656066 г. Барнаул, ул. Малахова, 119. Розыгрыш проводится с 27 января по 24 февраля 2020 года. Купон для участия в розыгрыше выдается кассиром магазина при совершении покупки на сумму от 2000 рублей (с учетом скидки по дисконтным картам и бонусной программе). Купон выдается на один суммарный чек покупки. Розыгрыш состоится: 27.02.2020 г. в 9:00 (онлайн). Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях: "Вконтакте", "Инстаграм". Более подробная информация у продавцов-консультантов сети магазинов "Трофей".

Адреса магазинов в Барнауле:

• ул. Малахова, 119

• ул. Короленко, 102

• пр. Калинина, 57/1

• ул. Власихинская, 166