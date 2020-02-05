Сергей Шубенков вспомнил о желании покинуть Россию

Чемпион мира по легкой атлетике барнаулец Сергей Шубенков рассказал, что у него было желание покинуть страну. Об этом спортсмен рассказал в интервью "Ленте.ру".

"Я когда-то задумывался над тем, чтобы уехать из России", – заявил легкоатлет, при этом отметив, что при подобном развитии событий не смог бы достичь результата.

По словам Шубенкова, переезжать не захотел его тренер – Сергей Клевцов, чья методика и привела спортсмена к победам. Однако Шубенков признал, что тренировки за рубежом могли бы помочь избежать проблем из-за допингового скандала в российском спорте.

Еще одним плюсом тренировок на родине Шубенков назвал ежемесячную зарплату. По словам барнаульца, зарубежных легкоатлетов очень удивляет, когда те узнают, что можно получать какие-то деньги помимо призовых.

"У них же (в США, – прим. ред.) как хочешь, так и тренируешься, как хочешь, так и зарабатываешь", – рассказал спортсмен.

Напомним, Шубенков выиграл золото в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мире в 2015 году. В 2013-м он взял бронзу мирового первенства, а 2017-м и 2019-м – серебро. Кроме того, на его счету три победы на чемпионате Европы.

Сейчас Шубенков выступает на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики на фоне допингового скандала.