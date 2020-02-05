Алтайский край вошел в число самых несвободных в интернете регионов

Алтайский край вновь вошел в число регионов с наивысшим уровнем ограничения свободы в интернете. Об этом говорится в докладе правозащитной организации "Агора" и общественников "РосКомСвободы".
Иркутская, Московская, Омская, Саратовская области, Санкт-Петербург и Москва, Алтайский, Краснодарский и Приморский края, а также Крым на протяжении четырех лет находятся в числе лидеров по ограничению свободы в интернете.
В Алтайском крае наблюдатели насчитали 59 фактов "ограничения цифровой свободы", притом что в соседней Новосибирской области за год не было ни одного случая.
"Наиболее заметно ухудшилась ситуация в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областях, а также Башкортостане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Северной Осетии и Удмуртии", – отметили авторы доклада.
Число регионов, где пользователи интернета подвергаются давлению, за 2019 год увеличилось с 41 до 43.
Комментарии
О свободе алтайских СМИ, которые прячутся… от читателей.
Вчера не удалось посмотреть Банкфакс. Вместо загрузки новостей появился крупный текст: «Нас опечалило ваше поведение, и мы были вынуждены принять меры. Не приходите больше.»
Внизу мельче: «Если вы считаете, что заблокированы по ошибке, то обратитесь на to.bankfax@gmail.ru”
Что это?
Не было никаких радикальных постов. Да и если что-то не устраивает редакцию, то есть модератор, который скроет комментарий. Что любопытно, все тексты на месте. Тем не менее, СМИ считает возможным (!!!) блокировать для пользователей не право комментировать, а «счастье» читать высокохудожественные статьи авторов Банкфакса.
p.s. На электронку им писать стану. Приходить не буду. Но у меня есть уверенность, что при случае смогу действительно опечалить.
Да Вы правы ! Ещё со времён пресловутова господина Карлина меня забанили в Алтапрессе и без обьяснений ! Как будто так и надо ! Сколько и куда я не обращался господин Карлин и его чиновники здесь любому заткнут рот пожизненно !