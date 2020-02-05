Алтайский край вошел в число самых несвободных в интернете регионов

Алтайский край вновь вошел в число регионов с наивысшим уровнем ограничения свободы в интернете. Об этом говорится в докладе правозащитной организации "Агора" и общественников "РосКомСвободы".

Иркутская, Московская, Омская, Саратовская области, Санкт-Петербург и Москва, Алтайский, Краснодарский и Приморский края, а также Крым на протяжении четырех лет находятся в числе лидеров по ограничению свободы в интернете.

В Алтайском крае наблюдатели насчитали 59 фактов "ограничения цифровой свободы", притом что в соседней Новосибирской области за год не было ни одного случая.

"Наиболее заметно ухудшилась ситуация в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областях, а также Башкортостане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Северной Осетии и Удмуртии", – отметили авторы доклада.

Число регионов, где пользователи интернета подвергаются давлению, за 2019 год увеличилось с 41 до 43.