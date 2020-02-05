У звезды "Беверли Хиллз, 90210" и "Зачарованных" нашли рак четвертой стадии

Американская актриса Шеннен Доэрти в эфире лейт-найт шоу рассказала о том, что у нее обнаружили рак груди на четвертой стадии, сообщает РИА "Новости".

Впервые опухоль у актрисы обнаружили в 2015 году. Тогда после лечения болезнь вошла в стадию ремиссии, но в начале прошлого года случился рецидив.

"У меня определенно есть дни, когда я думаю: "Почему это случилось именно со мной?" А потом сама себе отвечаю: "Почему бы и не я? Кто еще? Кто, кроме меня, этого заслуживает?" Никто из нас", – сказала Доэрти.

Актриса призналась, что ей до сих пор очень страшно, и она не смирилась с поставленным ей диагнозом.