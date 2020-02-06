Без маски – штраф. Россияне в Китае о жизни в условиях коронавируса

Коронавирус продолжает бушевать не только в Китае, но уже и за его пределами: на днях стало известно о смертельном случае на Филиппинах. Алтайский край перестал закупать фрукты и овощи в Поднебесной, а экономисты заговорили о мировом кризисе, который может разразиться из-за вируса. Буквально неделю назад россияне, проживающие в Китае, говорили amic.ru о том, что в стране не ощущается никакой паники, а сегодня рассказывают о значительном ужесточении мер безопасности. Например, за посещение общественных мест без медицинской маски человека могут забрать в полицию. А на телефоны китайцам приходят СМС-сообщения с предложением "сдать" за вознаграждение (1000 юаней) людей, прибывших из провинции Хубэй. Рассказываем о том, что сейчас происходит в Поднебесной и как россияне в Китае переживают эпидемию коронавируса.

Спрятались за границей

Большое число наших бывших соотечественников решили подстраховаться и переждать эпидемию коронавируса не в Китае, а в других странах. Тем более что китайские власти из-за инфекции продлили новогодние каникулы на неопределенное время.

Так сделала и уроженка Барнаула Мария Гуляева, переехавшая в Чэнду. Сейчас Мария отдыхает на Бали и верит, что сможет вернуться обратно в Китай уже в ближайшее время. Она уже купила обратный билет на 14 февраля. Мария надеется, что авиакомпания выполнит свои обязательства, ведь ее каникулы скоро закончатся: по предварительным данным, школа, в которой работает Мария, откроется 17 февраля.

"Я сейчас на Бали в полной неизвестности. Сама не знаю, что со мной будет дальше. Все зависит от развития ситуации в Китае. Очень надеюсь, что все разрешится благополучно. Я каждый день жду новостей оттуда, каждый день проверяю почту, для меня это очень волнительно", – говорит она.

Возвращаться в Китай девушке не страшно. Ее больше пугает, что она туда не вернется: "Меня больше пугает вероятность не вернуться в Китай. Там мои деньги, документы, одежда, мечты. А прилететь в Новосибирск в шортах, ластах и с маской для сноркелинга на голове – это уже пугающая перспектива".

Жительница Шанхая Марина Малигонова пережидает эпидемию в Таиланде. Возвращаться в Китай она планирует в марте. По ее словам, даже в Таиланде сейчас придерживаются профилактических мер против коронавируса, пользуются масками и антисептиками.

Елена Бурыкина решила воспользоваться моментом, и пока в Китае бушует коронавирус, посетить родных в России. Рассказывает, что проблем при пересечении границы у нее не было. Лишь в Китае пассажиров рейса попросили подписать бумаги о том, что они не были в Ухане в последние две недели.

"Я улетала 28 января, это было еще до того, как начали ограничивать движение между Гонконгом и Шэньчжэнем, поэтому проблем с отлетом не было. На границе я подписала бумажку, что не была в Ухане за последние две недели и все. В Гонконге мне померили температуру, в аэропорту никаких проверок не было. Людей в масках было намного меньше, в Китае-то все в них ходили, но это было на тот момент", – рассказала она amic.ru.

Девушка также добавила, что почти весь 10-часовой полет из Гонконга в Москву пассажиры не снимали маски. После приземления в России их продержали на борту самолета около 30 минут. Всех просканировали через тепловизор, одного китайца с рейса попросили задержаться. Вернуться в Китай Елена собирается только после того, как "все уляжется".

Не паникуем, но переживаем

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом ежедневно растет, во многих городах Китая, в том числе и в Пекине, настроение спокойное и паники не наблюдается. Хотя население соблюдает меры профилактики.

"Мы соблюдаем все меры безопасности, носим маски, – рассказала amic.ru жительница Пекина Ирина. – Во всех заведениях и магазинах каждому покупателю измеряют температуру тела, а тележки моют дезинфицирующим средством. Везде в лифтах лежат салфетки – на кнопки нужно нажимать через них. Но в целом в Пекине спокойно, никакой паники нет: мы находимся далеко от всего этого. Продукты в магазинах и лекарства аптеках есть. Я бы не сказала, что город полупустой, в супермаркетах очень много людей, как обычно. Я думаю, многие уже вернулись с каникул. Но сейчас каникулы продлевают и все просто ждут, что им скажет работодатель".

Не захватила паника и город Гуанчжоу, хотя число зараженных здесь уже достигло 14 тысяч человек. Все школы закрыты до неопределенного момента, продлены и общегосударственные каникулы.

"В нашем районе все тихо и спокойно. Правда, мы почти неделю никуда не выбирались – ни в центр, ни в другие районы. Улицы пустые, людей практически нет. К счастью, магазины работают. Работают даже и некоторые кафе, не все конечно, но покушать можно", – рассказал проживающий в Гуанчжоу Тимофей Птиченко.

Молодой человек переживает только из-за закрытия железнодорожного сообщения с Гонконгом. Говорит, надеялся, что в случае чего сможет выбраться из Китая именно через этот город. Пока еще совершаются регулярные авиарейсы из Пекина, Шанхая, Гонконга и Гуанчжоу. Но все они ведут в московский аэропорт Шереметьево, что не совсем удобно для жителя Сибири.

Карты с зараженными

Массаж и кафе стали самыми популярными развлечениями жителей Шэньчжэня. Правда, рестораны и фабрики в городе закрывают из-за вируса, но люди стараются относиться к этому как к незапланированному отдыху, рассказала жительница города Елена: "В Шэньчжэне и на юге Китая нет такой паники, как в Ухане и в провинции Хубэй. Люди живут размеренной жизнью, но делать им нечего. Парки закрыты, рестораны закрыты, закрывают даже "Старбакс". Но все стараются не унывать, они ходят на массаж и по китайским кафе. Можно сказать, что сейчас у всех незапланированный отдых. Пугает только закрытие фабрик, поскольку, скорее всего, работа остановится у всех надолго".

Хотя, по словам девушки, некоторое беспокойство население все-таки испытывает. К примеру, в Китае появились карты, на которых в режиме онлайн можно увидеть, где и в каком количестве находятся зараженные. "И когда открываешь карту, видишь, что везде есть эти точки, и мне становится немного страшно выходить из дома", – признается девушка.

В магазин – по одному

По мнению Елены Бурыкиной, то, что вспышка коронавируса произошла именно в Китае, большой плюс. По ее словам, в этой стране действительно предпринимают все меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

"Для борьбы с заражением китайцы принимают почти все возможные меры. И очень хорошо, что это случилось где-то именно в Китае, а не в Африке, потому что распространение имело бы намного большие цифры и происходило бы это намного быстрее. Китайцы максимально все предотвращают", – говорит она.

А меры действительно поразительные. Например, в Ваньчжоу китайцам запретили выходить в магазин чаще, чем три раза в неделю. Причем выходить должен только один человек из семьи. То есть если семья состоит из трех человек, они не смогут отправиться в магазин все вместе.

По словам Тимофея, в Гуанчжоу маски превратились в обязательный атрибут, за отсутствие которого грозит наказание: "Если находиться в общественном месте без маски, то можно получить штраф и даже оказаться в отделении полиции", – рассказал молодой человек. При этом он добавил, что купить маску в обычных магазинах и аптеках сейчас почти невозможно. Единственный способ – заказать на "Таобао", но и этого сделать сейчас нельзя, так как праздничные каникулы в Китае затянулись на неопределенное время.

Тимофей подробно рассказывает о мерах профилактики, а также об обстановке в Китае на своем YouTube-канале.

В жилых домах города Гуанчжоу кнопки лифта заклеивают пищевой пленкой. Ее меняют раз или два в сутки. Температуру тела у людей теперь измеряют не только в метро, но и в автобусах, торговых центрах и даже на входе в дом. Кроме того, китайцам приходят СМС-сообщения, в которых говорится, что если они знают, где живут люди из провинции Хубэй и они о себе не заявили, то их можно "сдать". За это можно получить вознаграждение – 1000 юаней.

Если к вам пристают, скажите, что вы из Китая

Впрочем, чувство юмора жителей Китая не покидает даже в таких условиях. "Если к вам пристают парни, которые вам неприятны, просто скажите, что вы из Китая, и они сами исчезнут в неизвестном направлении. Я так и сделала сегодня, когда по пути на пляж меня преследовал египтянин… Потом я увидела у него на шее маску, а из сумочки торчало жидкое мыло. Так быстро от меня мужчины еще не убегали", – шутит Мария Гуляева, "спасающаяся от коронавируса" на Бали.

Не отчаиваются жители и закрытого на карантин города Уханя. Здесь умудряются устраивают флешмобы не выходя из квартир.

"Жители Уханя сидят дома и не выходят из квартир. Сначала люди высовывались из окон и кричали друг другу слова поддержки, но им запретили открывать окна, поскольку это тоже может поспособствовать распространению вируса. После этого они просто начали включать и выключать свет, то есть устроили флешмоб поддержки не выходя из дома", – рассказывает Елена Бурыкина.

По данным на 5 февраля, число заразившихся коронавирусом в мире составляет 24553 человека, из них 24324 – в Китае. Число погибших – 492. Но 907 человек успешно вылечились.