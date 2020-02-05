Центробанк рассказал о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно данным регулятора, "черные" кредиторы сначала выдают нужную сумму физлицу или индивидуальному предпринимателю, после чего исчезают на неопределенный срок.

При этом должник не может ни с кем связаться, а процентная ставка по условиям договора продолжает расти, и задолженность быстро увеличивается. Через какое-то время кредитор выходит на связь и требует через суд погасить всю сумму долга с процентами.

Представитель Центробанка отметил, что несмотря на запрет взыскания задолженности в пользу "черных" кредиторов через суд, процессы могут оборачиваться в их пользу. Если между мошенником и должником был заключен гражданско-правовой договор, то в суде возникают трудности с определением того, что "черный" кредитор действительно выдает займы на регулярной основе.

Также в Центробанке напомнили, что нелегальные кредиторы нередко работают под вывесками микрокредитных и микрофинансовых компаний, иногда мимикрируют под законно действующие компании, ведущие деятельность под надзором Банка России.