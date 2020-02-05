Работодателей предложили сажать на 10 лет за задержку зарплаты

Правительственная комиссия поручила СК И МВД ужесточить наказание для руководителей предприятий за невыплату заработной платы более чем на два месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

На сегодняшний день за частичную невыплату зарплаты, пенсии, стипендии или пособий на протяжении трех месяцев руководителю организации грозит до одного года лишения свободы, а за полную невыплату – до трех лет. Помимо тюремного заключения, предусматриваются штрафы, общественные работы и дисквалификация.

С января по июнь 2019 года по статье о невыплате заработной платы были осуждены 124 человека, а 330 руководителей выплатили долг сотрудникам.