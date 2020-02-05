Работодателей предложили сажать на 10 лет за задержку зарплаты

Правительственная комиссия поручила СК И МВД ужесточить наказание для руководителей предприятий за невыплату заработной платы более чем на два месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
На сегодняшний день за частичную невыплату зарплаты, пенсии, стипендии или пособий на протяжении трех месяцев руководителю организации грозит до одного года лишения свободы, а за полную невыплату – до трех лет. Помимо тюремного заключения, предусматриваются штрафы, общественные работы и дисквалификация.
С января по июнь 2019 года по статье о невыплате заработной платы были осуждены 124 человека, а 330 руководителей выплатили долг сотрудникам.
Комментарии
Лучше сразу расстреливать! Чего уж!
Обманывают работодатели иногда, бывает. Типа, испытательный срок, типа не прошел и, в лучшем случае, получил МРОТ. И так могут лет 10 брать новых и новых, и все за МРОТ, потому что они никто испытательный срок не проходят. И никогда не пройдут. Очень выгодно
Давайте с главного работодателя страны начинать, десяточку ему впаять, а то сердешный устал уже, но сказать ухожу не может...
5.02.2020 14:53
гость
Не смешите мои подковы. Если оформлены официально - такой номер может очень дорого стоить. А если нет - так обмануть могут как угодно, хоть так, хоть эдак. Опять же, брать кого? Грузчиков? Можно. А вот специалиста - развалится все с такой текучкой.
А что делать когда добросовестное выполнение обязанности соразмерно её нарушению?
15:07
Да он бы и сам рад, да не отпущают.
Что же с ними со всеми будет-то без него?
И представить страшно.
Пятая колонна в действии.
Как интересно. Т.е. если у компании временные прблемы, а такое случается, особенно когда бизнес сезонный, надо бежать и стучать на шефа? Пусть после этого предприятие закроется и толпа работников пойдёт на улицу...Назло бабушке уши отморожу?
И почему это чинуши и депутатишки не озаботятся проблемами экономического климата в стране, чтобы бизнесом было выгодно заниматься всем, а не только ворью, не платящему налоги?
Добьются этим только того что людей будут принимать на минималку, а потом сокращать.
За 30 лет ни разу не задержали зарплату, хотя бывает ох как трудно. Если кто знает, что такое дебиторская задолженность, могут понять. Но такое идиотское предложение (на 10 лет за задержку зарплаты) окончательно подвигло на решение - закрываться к чертовой матери!
Надо всем устраиваться к Соросу, судя по здешним соросятам, им зарплату платят вовремя. Обращаться через главного блогера
Наладить производство не могут, а вот сроки и штрафы, как из рога изобилия. Отчет Росстата, в России в прошедшем году, в жесточайшей борьбе импортозамещения, только одной из девяти российских баб, удалось сшить один бюстгальтер! Намордники против коронавируса прекратили шить, по причине, поломались станки и нет отечественных тряпок из которых делают фильтры и эти примитивные составляющие прут из Китая. Новость, Роскосмос сделал дно для космического корабля, который хотят запустить на Луну. Цирк, с конями.
Как работодателю мне теперь выгодно платить в конверте. А ещё лучше принимать ИП на работу. Борьба с бедностью в действии. Не поборы сокращаем а малый бизнес запрещаем , убиваем, в пользу крупных.
что мелочится, приравнять к педофилам.
Теперь работодатели в принципе не будут трудоустраивать официально и, соответственно, платить налоги. Зачем им этот геморрой. А вот бюджет опять не получит отчисления. И начнут искать виноватых. Интересно, почему в законотворцы берут конечных дебилов? Это, что, мода такая в России?
С каждым днем отбивают желание вести бизнес в котором уже 18 лет работаем. В этой стране малый и средний бизнес не выживут, а новые не придут. На работу перестали принимать людей уже как 2 года. Пусть само все развалится.
Работодателям официальным уже пора премии и награды объявлять, вроде их всё меньше и меньше, кругом конверты...