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Работодателей предложили сажать на 10 лет за задержку зарплаты

, ИА "Амител"
На сегодняшний день наказание не превышает трех лет
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Правительственная комиссия поручила СК И МВД ужесточить наказание для руководителей предприятий за невыплату заработной платы более чем на два месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. 

На сегодняшний день за частичную невыплату зарплаты, пенсии, стипендии или пособий на протяжении трех месяцев руководителю организации грозит до одного года лишения свободы, а за полную невыплату – до трех лет. Помимо тюремного заключения, предусматриваются штрафы, общественные работы и дисквалификация. 

С января по июнь 2019 года по статье о невыплате заработной платы были осуждены 124 человека, а 330 руководителей выплатили долг сотрудникам. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.02.2020 14:53
Кривой

Лучше сразу расстреливать! Чего уж!

5.02.2020 14:53
гость

Обманывают работодатели иногда, бывает. Типа, испытательный срок, типа не прошел и, в лучшем случае, получил МРОТ. И так могут лет 10 брать новых и новых, и все за МРОТ, потому что они никто испытательный срок не проходят. И никогда не пройдут. Очень выгодно

5.02.2020 15:07
- гость -

Давайте с главного работодателя страны начинать, десяточку ему впаять, а то сердешный устал уже, но сказать ухожу не может...

5.02.2020 15:09
- гость -

5.02.2020 14:53
гость
Не смешите мои подковы. Если оформлены официально - такой номер может очень дорого стоить. А если нет - так обмануть могут как угодно, хоть так, хоть эдак. Опять же, брать кого? Грузчиков? Можно. А вот специалиста - развалится все с такой текучкой.

5.02.2020 15:20
гость

А что делать когда добросовестное выполнение обязанности соразмерно её нарушению?

5.02.2020 15:21
- гость -

15:07
Да он бы и сам рад, да не отпущают.
Что же с ними со всеми будет-то без него?
И представить страшно.

5.02.2020 15:23
- гость -

Пятая колонна в действии.

5.02.2020 15:27
Митенька ржевский

Как интересно. Т.е. если у компании временные прблемы, а такое случается, особенно когда бизнес сезонный, надо бежать и стучать на шефа? Пусть после этого предприятие закроется и толпа работников пойдёт на улицу...Назло бабушке уши отморожу?
И почему это чинуши и депутатишки не озаботятся проблемами экономического климата в стране, чтобы бизнесом было выгодно заниматься всем, а не только ворью, не платящему налоги?

5.02.2020 15:40
- гость -

Добьются этим только того что людей будут принимать на минималку, а потом сокращать.

5.02.2020 15:48
Маленький работодатель

За 30 лет ни разу не задержали зарплату, хотя бывает ох как трудно. Если кто знает, что такое дебиторская задолженность, могут понять. Но такое идиотское предложение (на 10 лет за задержку зарплаты) окончательно подвигло на решение - закрываться к чертовой матери!

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