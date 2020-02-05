"АлтайБаскет" вступает в борьбу за путевку в плей-офф чемпионата России

Второй этап Суперлиги-2 первенства страны по баскетболу среди мужских команд стартует в предстоящие выходные. Барнаульцы первые матчи проведут в спорткомплексе "Победа" против "Эльбруса" из Черкесска. Игры в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, начнутся в 14 часов.

В следующем туре 15 и 16 февраля "АлтайБаскет" отправится в гости к ростовской команде "Барс РГЭУ".

Напомним, борьбу за две путевки в плей-офф продолжают пять команд. Они проведут между собой по четыре игры.

Полный календарь матчей "АлтайБаскета" выглядит так:

8 и 9 февраля – "АлтайБаскет" – "Эльбрус" (Черкесск)

15 и 16 февраля – "Барс РГЭУ" (Ростов-на-Дону) – "АлтайБаскет"

22 и 23 февраля – "АлтайБаскет" – "Нефтехимик" (Тобольск)

29 февраля и 1 марта – "Динамо" (Ставрополь) – "АлтайБаскет"

7 и 8 марта – "АлтайБаскет" – "Барс РГЭУ" (Ростов-на-Дону)

14 и 15 марта – "Эльбрус" (Черкесск) – "АлтайБаскет"

21 и 22 марта – "АлтайБаскет" – "Динамо" (Ставрополь)

28 и 29 марта – "Нефтехимик" (Тобольск) – "АлтайБаскет".