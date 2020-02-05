"Умные" перекрестки появятся на российских дорогах к 2022 году

В российских регионах в 2022 году намерены внедрить "умные" перекрестки на основе искусственного интеллекта, передает ТАСС.

Такие перекрестки будут способны автоматически пропускать пожарных, полицию и скорую помощь, а также позволять прогнозировать вероятность образования заторов и минимизировать риск столкновения автомобилей. Также в их задачи войдут выявление аварийно-опасных участков дорог и усовершенствование адаптивной системы дорожного управления.

Сообщается, что в первую очередь внедрить систему "умных" перекрестков планируют в Новосибирске и в Перми. Эксперты предполагают, что "умные" перекрестки позволят сократить количество ДТП на 20-25%.