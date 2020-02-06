Безопасная "микроволновка". В краевом онкоцентре применяют новые способы лечения рака

Жительница Первомайского района Алтайского края Алла Ромашкова уже несколько месяцев борется с раком. Опухоль нашли в конце 2019 года и сразу направили в Алтайский краевой онкологический диспансер. А уже здесь женщине предложили пройти новое безоперационное лечение, которое быстро показало свою эффективность: злокачественное образование уменьшилось на четверть. И никаких осложнений. Такой результат стал возможным благодаря новейшему оборудованию, поступившему в центр по нацпроекту "Здравоохранение".

Нагреть и уничтожить

С осени 2019 года в радиологическом отделении № 1 онкоцентра для лечения больных раком используют гипертермическую установку. Сначала пациенты проходят лучевую терапию на линейном ускорителе, где на опухоль воздействуют радиоактивным излучением, и уже только потом применяют гипертермию. Устройство повышает температуру внутри опухоли до 41-43 градусов, и за счет этого лучи радиации лучше проникают в злокачественное образование и разрушают его на уровне ДНК.

Новый аппарат работает в радиологическом отделении № 1, который специализируется на гинекологической онкопатологии. Однако использовать его можно при лечении разных видов рака, даже при опухолях мозга.

"Аппарат для гипертермии – это такая безопасная микроволновка. У устройства есть верхний и нижний электроды, которые наводят на орган-мишень. Между электродами происходит контакт, и температура внутри органа нагревается. В это время клетка расширяется, и лучи проходят внутрь. При этом гипертермия "бьет" только по пораженной клетке", – говорит врач-радиотерапевт Ольга Лучинина.

Первые результаты

Гипертермию в онкоцентре проводят с середины декабря 2019 года, и врачи уже наблюдают уменьшение опухолей у пациентов на 20-25%. При этом процедура безболезненна, и пациенты переносят ее легко.

"Аппарат кладут на живот, включают, и я чувствую тепло внутри, но кожа остается холодной. Всего нужно лежать час, и только последние несколько минут приходится терпеть. Но я знаю, ради чего иду. Такое лечение продлится месяц-полтора", – отмечает Алла Ромашкова.

Небо и земля

Новейшее устройство оценили не только пациенты, но и врачи. Валентина Шевлякова, бабушка Ольги Лучининой, проработала в врачом-радиологом 52 года. Говорит, что раньше очередь на лучевую терапию ждали месяцами, а сам процесс радиотерапии был примитивным, из-за чего практически всегда у пациентов возникали побочные эффекты.

"За полвека изменилось все, это небо и земля. В прошлом веке мы начинали лечение больных с наружного облучения, это были рентген-терапевтические аппараты. Радиоактивные препараты готовили вручную, в тяжелейшем контейнере на длинной цепи приносили в радиоманипуляционную. Первичный очаг опухоли в отделении гинекологии лечили внутриполостным методом, а метастазы – наружным. Из-за несовершенства метода часто возникали побочные эффекты, были язвы на коже, и приходилось прерывать лечение, чтобы раны затянулись. Кроме того, пациентки ждали очередь на лечение месяцами", – вспоминает Валентина Шевлякова.

Чрезвычайно важно и то, что современный метод лучевой терапии практически не вызывает побочных эффектов, поэтому в онкоцентре этому направлению лечения рака уделяют особенное внимание.

До 2024 года в рамках программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" в медучреждении должны построить отдельный лучевой стационар и закупить новое оборудование. Врачи ждут линейный ускоритель, гамма-нож, который позволяет без операции удалять опухоли головного мозга и новый аппарат для радиотерапии внутри пораженного органа. А это значит, что спасенных жизней станет еще больше.