Более 500 педагогов пожелали переехать в села Алтайского края

Более 550 заявок подали педагоги на участие в программе "Земский учитель" в Алтайском крае. Среди них – не только преподаватели с Алтая, но и из других регионов страны. Для участия необходимо подходить под три требования: образование, опыт работы и возраст не выше 55 лет.

Напомним, участник программы получает один миллион рублей. Он должен будет проработать в селе не менее пяти лет, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В этом году по программе из федерального бюджета для региона выделили 44 миллиона рублей. Таким образом, отберут 44 человека. При этом от сельских школ поступило более 180 запросов. Например, в Заринский район нужно сразу два десятка педагогов.

Школам необходимы в основном учителя иностранного языка, математики, начальных классов.

Итоги конкурса подведут в апреле 2020 года.