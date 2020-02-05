Более 500 педагогов пожелали переехать в села Алтайского края

Более 550 заявок подали педагоги на участие в программе "Земский учитель" в Алтайском крае. Среди них – не только преподаватели с Алтая, но и из других регионов страны. Для участия необходимо подходить под три требования: образование, опыт работы и возраст не выше 55 лет.
Напомним, участник программы получает один миллион рублей. Он должен будет проработать в селе не менее пяти лет, сообщает официальный сайт Алтайского края.
В этом году по программе из федерального бюджета для региона выделили 44 миллиона рублей. Таким образом, отберут 44 человека. При этом от сельских школ поступило более 180 запросов. Например, в Заринский район нужно сразу два десятка педагогов.
Школам необходимы в основном учителя иностранного языка, математики, начальных классов.
Итоги конкурса подведут в апреле 2020 года.
Комментарии
участник программы получает один миллион рублей. Он должен будет проработать в селе не менее пяти лет
итого 16 666 рублей в месяц, не густо...
Ну и - есть желающие в Большую Тихую? А то там среди вакансий, помнится, и Яровое было, и Змеиногорск, и еще энное количество крупных райцентров, типа Романово. В таких-то местах почему бы пять лет за миллион и не поработать?
Почему до 55 лет? От 55 до 65 уже не люди?
5.02.2020 16:22
- гость -
участник программы получает один миллион рублей. Он должен будет проработать в селе не менее пяти лет
итого 16 666 рублей в месяц, не густо...
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Летом отпуск больше двух месяцев. Да и зарплату никто не отменяет. Эта доплата к зарплате.