Новосибирская клиника вошла в топ-20 лидеров в мире по решению безнадежных проблем

XXI век дает возможности и новые технологии практически каждой сфере, но особенно это заметно в медицине. Сегодня врачи владеют огромным количеством методик, которые позволяют улучшать жизнь людей. В частности, большой прорыв достигнут в стоматологической сфере: теперь даже, казалось бы, в безнадежных ситуациях можно решить проблему с зубами. Поэтому не стоит расстраиваться, если вам сказали, что ничего с вашей стоматологической проблемой сделать невозможно. Просто необходимо найти того, кто это умеет делать.

В Новосибирске есть первоклассный специалист, который 20 лет проработал в израильской клинике и учился у мировых лидеров. Это Михаил Тодер, главный врач международного центра имплантологии iDent, первого в России ZAGA-центра. Он владеет уникальными знаниями и опытом, которые помогают решать сложные задачи и возвращать пациентам зубы.

Новосибирская клиника – международный центр имплантологии iDent – вошла в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers), которые предлагают пациентам, страдающим тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости, безопасное решение в виде установки фиксированных неподвижных протезов на скуловые имплантаты.

"Безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось, – утверждает главный врач международного центра имплантологии iDent хирург-имплантолог Михаил Тодер. – Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов – зигом, которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую, более плотную по своей структуре и стабильную кость, мы сводим количество безнадежных случаев практически к нулю".

По словам Михаила Тодера, эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы, при резекции верхней челюсти, когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость.

"Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики, в течение 24 часов пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о которой раньше такие пациенты могли только мечтать. Также в клинике применяются другие методы, которые позволяют проводить имплантацию на атрофированных челюстях, в том числе и нижней", – подчеркивает Михаил Тодер.

Важно понимать, что такая имплантация выполняется при отсутствии двух и более подряд отсутствующих зубов, в других случаях выполняется классическая имплантация.

В феврале в клинике iDent действует специальная цена на установку съемного протеза на трех имплантах – 119 тысяч рублей "под ключ" у доктора Арута Давитовича Оганисяна.

Международный центр имплантологии iDent:

Новосибирск, ул. Сибревкома, 9б, ЖК "Флотилия", "Адмирал М. П. Лазарев", станция метро "Октябрьская"

Тел.: 8 (383) 383 07 68

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