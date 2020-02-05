Алтайские полицейские спасли пенсионерку, которая почти шесть часов провела в снегу

Сотрудникам Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что 67-летняя женщина выехала из Барнаула в село на электричке, но домой так и не добралась.

Полицейские установили, что похожая по приметам пенсионерка вышла не на своей станции и направилась к дому через лесной массив. Сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по Первомайскому району и сотрудники Алтайского ЛУ МВД России приступили к прочесыванию леса в условиях метели. Капитан полиции Артем Важев и сержант полиции Антон Музычко обнаружили женщину в 300 метрах от дороги. Она около шести часов провела в снегу, замерзла, обессилела и почти не разговаривала. Полицейские по глубокому снегу вынесли ее к бригаде скорой помощи.

Врач диагностировал у нее обморожение конечностей и острое переохлаждение. После нескольких дней в реанимации состояние пенсионерки улучшилось и сейчас она находится у себя дома. Участники спасательной операции навестили ее, чтобы узнать о состоянии и вручить небольшой подарок.