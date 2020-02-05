В "Победе" объяснили отказ посадить ветерана на выбранное им место

Авиакомпания "Победа" прокомментировала сообщения об инциденте с ветераном Великой Отечественной войны на рейсе Казань – Сочи.
По данным СМИ, 90-летнего пассажира сначала не пускали из-за перегруза ручной клади в 100 граммов, а затем не предоставили заранее оплаченные места повышенной комфортности.
В пресс-службе "Победы" опровергли утверждения о том, что отказ в месте связан с перевесом багажа. Отмечается, что 90-летний мужчина действительно зарегистрировался заранее и оплатил место с увеличенным пространством для ног. Однако это кресло расположено у эвакуационного выхода, и авиакомпания не могла посадить туда ветерана. Согласно мировым стандартам авиабезопасности, возле выхода не размещают пассажиров, которые в случае эвакуации не смогут оказать содействия экипажу.
Как отмечает РИА "Новости", пассажира доставили на борт со специальным сопровождением и разместили не у эвакуационного выхода. За услугу "Выбор места" ему вернули деньги.
Комментарии
Лоукостер такой лоукостер.
Нормальный лоукостер, много раз летал, все отлично
Странный ветеран ВОВ 90 лет? Сейчас самый молодой ветеран не может быть моложе 93 лет
5.02.2020 17:03
Гость
Странный ветеран ВОВ 90 лет? Сейчас самый молодой ветеран не может быть моложе 93 лет
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Да, если ему сейчас 90 лет, то на конец войны ему было 14-15 лет. Теоретически мог он попасть на фронт в конце войны?
Жертвы ЕГЭ . Про сынов и дочерей полка не слышали ? И про партизан ничего не знаете ? И о пионерах -героях тоже , как и не получивших награды , но воевавших ? . Или всё же засланцы , ничего не знающие о ВОВ ?
Как раз жертвы егэ и считают ветеранами вов 80-90 летних
5.02.2020 17:23
гость
Жертвы ЕГЭ . Про сынов и дочерей полка не слышали ? И про партизан ничего не знаете ? И о пионерах -героях тоже , как и не получивших награды , но воевавших ? . Или всё же засланцы , ничего не знающие о ВОВ ?
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Не сдавали ЕГЭ. Но лично знаю ветерана, который не воевал из-за юного возраста. Сетовал на это в 80-х годах. А в 90-х у него чудесным образом нарисовались ордена и медали. Благодаря нужным связям. Сейчас только фамилию этого липового ветерана помню.
А что это Амик подтирает фамилии? Родина должна знать своих "героев".