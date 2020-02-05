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Новости

В "Победе" объяснили отказ посадить ветерана на выбранное им место

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на рейсе Казань – Сочи
Фото: Newkuban.ru

Фото: Newkuban.ru

Авиакомпания "Победа" прокомментировала сообщения об инциденте с ветераном Великой Отечественной войны на рейсе Казань – Сочи.

По данным СМИ, 90-летнего пассажира сначала не пускали из-за перегруза ручной клади в 100 граммов, а затем не предоставили заранее оплаченные места повышенной комфортности.

В пресс-службе "Победы" опровергли утверждения о том, что отказ в месте связан с перевесом багажа. Отмечается, что 90-летний мужчина действительно зарегистрировался заранее и оплатил место с увеличенным пространством для ног. Однако это кресло расположено у эвакуационного выхода, и авиакомпания не могла посадить туда ветерана. Согласно мировым стандартам авиабезопасности, возле выхода не размещают пассажиров, которые в случае эвакуации не смогут оказать содействия экипажу.

Как отмечает РИА "Новости", пассажира доставили на борт со специальным сопровождением и разместили не у эвакуационного выхода. За услугу "Выбор места" ему вернули деньги.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

5.02.2020 16:46
АБОРИГЕН

Лоукостер такой лоукостер.

5.02.2020 16:51
Жоржик

Нормальный лоукостер, много раз летал, все отлично

5.02.2020 17:03
Гость

Странный ветеран ВОВ 90 лет? Сейчас самый молодой ветеран не может быть моложе 93 лет

5.02.2020 17:17
- гость -

5.02.2020 17:03
Гость
Странный ветеран ВОВ 90 лет? Сейчас самый молодой ветеран не может быть моложе 93 лет
-----
Да, если ему сейчас 90 лет, то на конец войны ему было 14-15 лет. Теоретически мог он попасть на фронт в конце войны?

5.02.2020 17:23
гость

Жертвы ЕГЭ . Про сынов и дочерей полка не слышали ? И про партизан ничего не знаете ? И о пионерах -героях тоже , как и не получивших награды , но воевавших ? . Или всё же засланцы , ничего не знающие о ВОВ ?

5.02.2020 17:48
Гость

Как раз жертвы егэ и считают ветеранами вов 80-90 летних

5.02.2020 17:50
- гость -

5.02.2020 17:23
гость
Жертвы ЕГЭ . Про сынов и дочерей полка не слышали ? И про партизан ничего не знаете ? И о пионерах -героях тоже , как и не получивших награды , но воевавших ? . Или всё же засланцы , ничего не знающие о ВОВ ?
-------
Не сдавали ЕГЭ. Но лично знаю ветерана, который не воевал из-за юного возраста. Сетовал на это в 80-х годах. А в 90-х у него чудесным образом нарисовались ордена и медали. Благодаря нужным связям. Сейчас только фамилию этого липового ветерана помню.

5.02.2020 18:04
- гость -

А что это Амик подтирает фамилии? Родина должна знать своих "героев".

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