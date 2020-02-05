В "Победе" объяснили отказ посадить ветерана на выбранное им место

Авиакомпания "Победа" прокомментировала сообщения об инциденте с ветераном Великой Отечественной войны на рейсе Казань – Сочи.

По данным СМИ, 90-летнего пассажира сначала не пускали из-за перегруза ручной клади в 100 граммов, а затем не предоставили заранее оплаченные места повышенной комфортности.

В пресс-службе "Победы" опровергли утверждения о том, что отказ в месте связан с перевесом багажа. Отмечается, что 90-летний мужчина действительно зарегистрировался заранее и оплатил место с увеличенным пространством для ног. Однако это кресло расположено у эвакуационного выхода, и авиакомпания не могла посадить туда ветерана. Согласно мировым стандартам авиабезопасности, возле выхода не размещают пассажиров, которые в случае эвакуации не смогут оказать содействия экипажу.

Как отмечает РИА "Новости", пассажира доставили на борт со специальным сопровождением и разместили не у эвакуационного выхода. За услугу "Выбор места" ему вернули деньги.