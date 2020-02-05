Кому болезнь, кому мать родная. ФАС проверит рост цен на медицинские маски на Алтае

По поручению ФАС России организован сбор данных о ценах на средства индивидуальной защиты. Мероприятие проводится в рамках исполнения решений оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию Российской Федерации.

По состоянию на 5 февраля от жителей Алтайского края жалоб о повышении цен на медицинские маски не поступало. Региональное антимонопольное управление направило запрос в аптечные сети и розничные магазины для получения информации о стоимости указанных средств, рассказали в ведомстве.

"Наша цель – проанализировать ценообразование на маски и проверить действия аптек на нарушения антимонопольного законодательства в части необоснованного завышения цен на продукцию на фоне повышенного спроса", – отметил руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.

Регулярность мониторинга – еженедельная, а все полученные данные будут направляться в ФАС России.