Риска нет: Барнаул официально решили не лишать этапа Кубка мира по гребле

Генеральный секретарь Международной федерации каноэ Саймон Тоулсон написал письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В нем он подтвердил, что этап Кубка мира по гребле в 2021 году, несмотря на санкции МОК, не будет перенесен в другой город.

"Мы подтверждаем, что предложенная ВАДА мера не проводить соревнования мировых чемпионатов в России не повлияет на организацию барнаульских соревнований, так как данная мера распространяется только на Чемпионаты мира, коим барнаульские соревнования не являются. Таким образом, нет никакого риска, что это мероприятие будет отменено. Я надеюсь, вышеизложенное убедит вас продолжить подготовку приема у себя этого великого события", – написал Саймон Тоулсон.

В марте 2019 года Совет директоров Международной федерации каноэ одобрил заявку Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ принять Кубок мира – 2021 в Барнауле. Однако из-за тотального бана всего российского спорта на четыре года была вероятность, что Барнаул лишат престижных соревнований. Однако окончательное решение было за федерацией, которая изначально поддерживала заявку столицы края.

Престижные международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле 6-8 июня 2021 года. Предполагается участие 1000 спортсменов и около 300 человек с ограниченными возможностями.

Сейчас ведется обустройство обводного канала. Это обязательное условие, чтобы наш город получил возможность принимать столь престижные соревнования. В работе используется инновационный материал – пластиковый шпунт, который долго служит и не подвергается коррозии, что позволит в дальнейшем тратить меньше средств на содержание объекта.

Будут установлены трибуны на 3 000 человек и обустроена автостоянка на такое же количество автомобилей.

На подготовку к спортивным соревнованиям из бюджета региона выделено около 500 миллионов рублей.