В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе со скотом

В Приморском крае трехлетняя девочка жила на ферме среди животных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление на транспорте МВД России.
Как отмечают в ведомстве, ребенок жил в помещении, которое также использовалось в качестве загона для скота. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) в комнате с обшарпанными стенами, некрашеным полом и свисающими проводами обнаружили мешки с кормом, ветеринарные препараты и детские игрушки.
Бабушка ребенка пояснила, что сильно загружена на работе, поэтому ей легче постоянно проживать с внучкой на ферме, чем в доме, который находится на территории села.
Сотрудники ПДН передали девочку в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.
Комментарии
Бабушка ребенка пояснила
Бабушка пояснила?! А эти, которые ее родили, где?