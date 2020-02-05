В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе со скотом

В Приморском крае трехлетняя девочка жила на ферме среди животных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление на транспорте МВД России.

Как отмечают в ведомстве, ребенок жил в помещении, которое также использовалось в качестве загона для скота. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) в комнате с обшарпанными стенами, некрашеным полом и свисающими проводами обнаружили мешки с кормом, ветеринарные препараты и детские игрушки.

Бабушка ребенка пояснила, что сильно загружена на работе, поэтому ей легче постоянно проживать с внучкой на ферме, чем в доме, который находится на территории села.

Сотрудники ПДН передали девочку в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.