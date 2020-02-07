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Экологично и экономично: что такое топливные брикеты и в чем их преимущества

, ИА "Амител"
Брикеты отлично подходят для отопления жилых и нежилых помещений

Топливные брикеты – это прессованные опилки в форме кирпичиков. Спрос на этот продукт ежегодно растет по нескольким причинам.

Во-первых, по теплотворности брикеты на одном уровне с углем – 4700 ккал/кг, в два раза превышая по этому показателю колотые дрова (2200 ккал/кг). 

Во-вторых, удобны в приобретении, транспортировке, хранении. Обычные дрова и уголь требуют специальных помещений. Такое топливо нужно постоянно носить в руках или ведрах. Брикеты же легкие по весу (1 брикет – 830 граммов) и чистые. В печи или котле после сжигания практически не остается золы, в доме не бывает сажи, пыли и копоти.

В-третьих, быстро нагревают помещение и сохраняют тепло. Это очень удобно не только для домов с печным отоплением, но и для бань, дач, гаражей, подсобных помещений.

Приятный бонус: брикеты отлично смотрятся в интерьере. Их можно красиво сложить около печи или камина как дома, так и в предбаннике.

В чем преимущества брикетов холдинга "Алтайлес"? 

  • Собственная сырьевая база – сосновые опилки. Это делает ценовую политику одной из самых гибких и доступных. 
  • Современное оборудование. Брикеты обладают высокими качественными характеристиками. 

Сколько брикетов мне понадобится?

Посчитаем: одна упаковка брикетов (10 кг) понадобится для того, чтобы сутки топить дом площадью 100 кв.м или растопить и разогреть баню при температуре от -30°С до +90°С. Тогда для дома площадью 100 кв.м в течение отопительного сезона понадобится 4-5 тонн брикетов, а для площади 200 кв.м – 6-8 тонн. 

Насколько это выгодно в сравнении с другим топливом?

Сравним: на отопительный сезон жилого дома (7-8 месяцев) уголь обойдется в 20-22 тысячи рублей, брикеты – 16-18 тысяч, колотые дрова – 11-16 тысяч рублей.

А в феврале и марте 2020 года холдинг "Алтайлес" предлагает приобрести топливо из прессованных опилок по специальным низким ценам. Ваша выгода составит 1000 рублей с каждой тонны.

Минимальный заказ – 20 тонн. Брикеты расфасованы в удобные упаковки весом 10 кг (в упаковке – 12 брикетов, вес одного – 830 граммов). 
Доставка до Барнаула – бесплатно.

Расчеты указаны приблизительно, составлены на основе средних показателей. 

Оптовая продажа брикетов
Тел.: 8 (3852) 23-99-99

Розничная продажа брикетов (47 рублей за 1 упаковку по 10 кг)
Адрес: г. Рубцовск, ул. Тракторная, 41. 
Тел. 8-961-238-81-44

Телеграм-канал:  @lhk_altailes

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.02.2020 10:23
ленин папа

Где логика? сами пишут, что 10 кг - это топиться сутки (типа верим). Тогда минимальная партия - 20 тонн это запас на 2000 дней! т.е. лет 10, если по полгода отапливаться!!

7.02.2020 11:18
многодетный

Единственный плюс брикетов это чистота в котельной, на этом все, все остальное минус. Первое цена 4700 рублей за тонну при заявленных 4700 калл и уголь 3100 рублей за тонну при 5300 калл, получается 1 квт тепла на брикетах 1.20 рубля, на угле около 0.60 рубля. Второе, транспортировка... уголь привез высыпал и все , а для брикетов надо самгружу, который обойдется раза 3-5 дороже по цене при равных объемах. Третье, условия хранения к брикетам более жесткие,т.к. при попадании на них воды они просто превратятся в обычные опилки.

7.02.2020 11:31
Filin

Красиво все. А температуру какую дают при сгорании? Ато, может как солому в печку кидать - дыму много, толку мало

7.02.2020 11:37
месный

опилки зажечь, нскока помню , ещё тот геморой

7.02.2020 11:43
Гость

Не знаю, как с логикой, а с математикой точно проблемы... Розничная цена брикетов 47 рублей за 10 кг., получается цена за тонну 4700 рублей в Рубцовске. Цена угля в Рубцовске сортового 3600 рублей, с теплотворной способностью 5500 ккал/кг, что уже на 17% выше чем у брикетов! И каким таким математическим способом смогли просчитать 20-22 тысячи нужно на уголь, а 16-18 тысяч на брикеты????
Отопительный сезон в нашем регионе длиться 213 суток, как можно сжигать 10 кг в сутки отапливая дом 100 кв.м., и в итоге на 100 кв.м. нужно 4-5 тонн (как написано в данной статье), тоже какая-то не верная математика! Верным будет сжигать как минимум 20 кг. брикетов в сутки!
Чтобы отопить углем дом 100 кв.м. понадобиться примерно 4т.*3600=14400 рублей, а брикетов, в пересчете по теплотворной способности потребуется 4,68т.*4700=22000 рублей.
Ровным образом получается все наоборот!!!

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