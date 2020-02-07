Экологично и экономично: что такое топливные брикеты и в чем их преимущества

Топливные брикеты – это прессованные опилки в форме кирпичиков. Спрос на этот продукт ежегодно растет по нескольким причинам.

Во-первых, по теплотворности брикеты на одном уровне с углем – 4700 ккал/кг, в два раза превышая по этому показателю колотые дрова (2200 ккал/кг).

Во-вторых, удобны в приобретении, транспортировке, хранении. Обычные дрова и уголь требуют специальных помещений. Такое топливо нужно постоянно носить в руках или ведрах. Брикеты же легкие по весу (1 брикет – 830 граммов) и чистые. В печи или котле после сжигания практически не остается золы, в доме не бывает сажи, пыли и копоти.

В-третьих, быстро нагревают помещение и сохраняют тепло. Это очень удобно не только для домов с печным отоплением, но и для бань, дач, гаражей, подсобных помещений.

Приятный бонус: брикеты отлично смотрятся в интерьере. Их можно красиво сложить около печи или камина как дома, так и в предбаннике.

В чем преимущества брикетов холдинга "Алтайлес"?

Собственная сырьевая база – сосновые опилки. Это делает ценовую политику одной из самых гибких и доступных.

Современное оборудование. Брикеты обладают высокими качественными характеристиками.

Сколько брикетов мне понадобится?

Посчитаем: одна упаковка брикетов (10 кг) понадобится для того, чтобы сутки топить дом площадью 100 кв.м или растопить и разогреть баню при температуре от -30°С до +90°С. Тогда для дома площадью 100 кв.м в течение отопительного сезона понадобится 4-5 тонн брикетов, а для площади 200 кв.м – 6-8 тонн.

Насколько это выгодно в сравнении с другим топливом?

Сравним: на отопительный сезон жилого дома (7-8 месяцев) уголь обойдется в 20-22 тысячи рублей, брикеты – 16-18 тысяч, колотые дрова – 11-16 тысяч рублей.

А в феврале и марте 2020 года холдинг "Алтайлес" предлагает приобрести топливо из прессованных опилок по специальным низким ценам. Ваша выгода составит 1000 рублей с каждой тонны.

Минимальный заказ – 20 тонн. Брикеты расфасованы в удобные упаковки весом 10 кг (в упаковке – 12 брикетов, вес одного – 830 граммов).

Доставка до Барнаула – бесплатно.

Расчеты указаны приблизительно, составлены на основе средних показателей.



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