Алтайский край – лидер по производству сливочного масла в стране

Алтайский край занимает первое место в рейтинге топ-20 регионов по производству сливочного масла в России, сообщает официальный сайт региона.

Такие данные опубликовало информационное агентство Milknews. Всего в рейтинг включены 20 регионов, которые производят 69% отечественного сливочного масла. Помимо Алтайского края в тройке лидеров Татарстан и Воронежская область.

За 11 месяцев 2019 года в Алтайском крае было произведено более 18 тыс. тонн данного продукта. Прирост составил 8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Отмечается, что в целом по стране в этот период производство масла снизилось на 2,9%.