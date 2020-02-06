"Фонтан крови, а рядом мужик с ножом": как студент АлтГМУ сумел спасти женщине жизнь

Новость о том, как студент алтайского медуниверситета спас женщину с перерезанным горлом, облетела все СМИ. ЧП произошло 2 февраля в одной из двухэтажек на улице Ярных: Пьяная вечеринка закончилась поножовщиной. 22-летний Давлат Шарипов в это время вместе с другом находился в соседней квартире, а потому смог вовремя прийти на помощь. Он рассказал amic.ru, как спасал женщину и почему его мама решила, что это дурацкий розыгрыш.

"Открой, человек умирает"

Мы подъезжаем к тому самому дому, где все произошло. Невысокий смуглый парень встречает нас у подъезда разваливающейся двухэтажки на улице Ярных. У Давлата здесь живут брат и друг, к которым он часто приходит в гости. Мы узнаем, что парню 22 года, в Барнаул приехал из Душанбе в 2015 году, а сейчас учится в АГМУ на пятом курсе стоматологического факультета. Очень много улыбается, мало жестикулирует, а о том, что произошло вечером 2 февраля, рассказывает хоть и подробно, но скромно.

"Было где-то 9 вечера. Мы сидели с другом как обычно, разговаривали. Неожиданно услышали крики в подъезде, а потом к нам в дверь начали долбить. Спрашиваем: "что надо?". А в ответ только крики и маты: "открой, человек умирает". Тут уж вариантов не было, мы открыли".

В комнату ворвался сильно пьяный мужчина в трусах и попросил вызвать "скорую". Через мат-перемат рассказал, что в квартире напротив умирает женщина. По словам Давлата, все было похоже на какой-то плохой розыгрыш или "подставу". Но речь шла о человеческой жизни, говорит студент, поэтому он без раздумий бросился в соседнюю дверь.

"Лежит вся в крови, а рядом мужик с ножом плачет"

На пороге Давлата встретил еще один мужчина. Он одновременно и плакал, и просил о помощи, и ругался, предъявлял какие-то претензии, вспоминает студент.

"Я протиснулся мимо него в комнату. На полу посередине лежала женщина в луже крови. И кровь била у нее из горла фонтаном. А рядом сидит мужик с ножом в руках и плачет. Я сразу пошел к себе за телефоном, вызвал "скорую" и начал оказывать женщине первую помощь", — показывает Давлат на соседнюю дверь.

Кстати, в квартиру Давлат зашел вместе с другом, но тот помочь оказался не в состоянии: при виде крови парень впал в состояние ступора. Давлат вспоминает, что ему пришлось даже накричать на приятеля, только тогда тот опомнился и начал снимать все происходящее на видео: "чтобы потом не было никакой подставы".

Сам Давлат в тот момент думал только о том, как помочь женщине. И даже не испугался мужчины, который так и продолжал держать в руках нож. Говорит "просто не до него было".

"Он все время сидел там напуганный. Конечно, если бы он захотел, то и меня бы там ножом ударил. Он мог это сделать, ведь был очень пьяный, почти невменяемый. Но я о нем не думал вообще. Все мысли были, как помочь женщине", — объяснил будущий врач.

"А пульса почти нет"

Самое главное, что необходимо было сделать — это остановить кровь. Давлат рассказывает, что давящую повязку на шею сделал из простыни, а артерию "просто" зажал пальцами. Это помогло. Скорая приехала минут через 10-15, но, как вспоминает парень, для него это время длилось мучительно долго, "каждая минута была как час".

"Думал только о том, как ее спасти. Женщина то была в сознании, то отключалась. В какой-то момент кровь остановилась, и я немного успокоился. И тут она открыла глаза и хриплым голосом начала со всеми прощаться: "простите, извините, я вас всех люблю". И отключилась. Щупаю пульс, а его почти нет. И дыхания тоже. Вот здесь я начал нервничать", — улыбается студент.

По его предположению, удар пришелся снизу, нож прошел через горло и повредил полость рта. Ничего важного, скорее всего, он не задел, но из-за сильной кровопотери врачей женщина могла не дождаться, рассуждает студент.

К тому моменту, когда приехала "скорая", на месте раны сформировался сгусток и кровь бежать перестала. Врачи тоже действовали очень быстро. Поблагодарили за помощь и увезли женщину в больницу.

"Разве я герой?"

После этой истории с Давлат нарасхват у журналистов, друзья теперь "респектуют" ему и зовут "героем". Но сам себя таковым он не считает. Говорит, что вообще-то это первый долг медика — спасать людей. Да и в принципе любой нормальный человек не пройдет мимо чужой беды.

"Все теперь мне говорят "Давлат — герой". А где героизм? Меня так воспитали: помогай близким, помогай тем, кто просит, уважай старших. По таким правилам я и живу. Сегодня ты поможешь — завтра помогут тебе", — разводит руками молодой человек.

В то же время Давлат признается, что очень волновался в тот момент. Согласен и с тем, что не подготовленный человек вряд ли смог бы правильно оказать помощь и наложить повязку. В меде же этому учат всех: даже фармацевтов.

"Опять Давлат шутит"

Давлат смеется, что самая неожиданная реакция на эту историю была от мамы, которая живет в Душанбе.

"Она посмотрела в Сети видео, которое снимал мой друг, позвонила и говорит: "Ты что, Давлат, опять там прикалываешься? Налил кетчупа везде и балуешься". Она решила, что это очередной мой прикол, потому что я в Instagram часто выкладываю шуточные ролики. И только когда в новостях меня показали, поверила. Гордится", — улыбается парень.

После учебы он планирует остаться в Барнауле и работать детским стоматологом. Сейчас же у Давлата каникулы, поэтому он еще не знает реакцию преподавателей медуниверситета, которые научили его спасать жизнь.

Но и без пар у студента напряженный график. Утром он ходит в поликлинику и учится у профессионалов лечить зубы. Днем студент практикует сам — в студенческой поликлинике при АлтГМУ. А вечером работает в ресторане: крутит суши и роллы, чтобы заработать на жизнь: стипендия у студентов-медиков небольшая, да и ту Давлат сейчас не получает: сдал экзамен на тройку.

Пострадавшую женщину уже выписали домой. Студент успел ее проведать. Та, лежа на кровати с повязкой на шее, лишь помахала ему рукой. Сказать "спасибо" с поврежденным горлом она пока не может.