Четверг, 6 Февраль, 15:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,17
€ 69,74
Обь
0см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

"Фонтан крови, а рядом мужик с ножом": как студент АлтГМУ сумел спасти женщине жизнь

, ИА "Амител"
Студент АлтГМУ Давлат днем лечит зубы, вечером крутит роллы, а иногда еще и спасает жизни
Давлат Шарипов возле того дома, в котором спас умирающую женщину / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Давлат Шарипов возле того дома, в котором спас умирающую женщину / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Новость о том, как студент алтайского медуниверситета спас женщину с перерезанным горлом, облетела все СМИ. ЧП произошло 2 февраля в одной из двухэтажек на улице Ярных: Пьяная вечеринка закончилась поножовщиной. 22-летний Давлат Шарипов в это время вместе с другом находился в соседней квартире, а потому смог вовремя прийти на помощь. Он рассказал amic.ru, как спасал женщину и почему его мама решила, что это дурацкий розыгрыш.

"Открой, человек умирает"

Мы подъезжаем к тому самому дому, где все произошло. Невысокий смуглый парень встречает нас у подъезда разваливающейся двухэтажки на улице Ярных. У Давлата здесь живут брат и друг, к которым он часто приходит в гости. Мы узнаем, что парню 22 года, в Барнаул приехал из Душанбе в 2015 году, а сейчас учится в АГМУ на пятом курсе стоматологического факультета. Очень много улыбается, мало жестикулирует, а о том, что произошло вечером 2 февраля, рассказывает хоть и подробно, но скромно.

"Было где-то 9 вечера. Мы сидели с другом как обычно, разговаривали. Неожиданно услышали крики в подъезде, а потом к нам в дверь начали долбить. Спрашиваем: "что надо?". А в ответ только крики и маты: "открой, человек умирает". Тут уж вариантов не было, мы открыли". 

В комнату ворвался сильно пьяный мужчина в трусах и попросил вызвать "скорую". Через мат-перемат рассказал, что в квартире напротив умирает женщина. По словам Давлата, все было похоже на какой-то плохой розыгрыш или "подставу". Но речь шла о человеческой жизни, говорит студент, поэтому он без раздумий бросился в соседнюю дверь.

"Лежит вся в крови, а рядом мужик с ножом плачет"

На пороге Давлата встретил еще один мужчина. Он одновременно и плакал, и просил о помощи, и ругался, предъявлял какие-то претензии, вспоминает студент.

"Я протиснулся мимо него в комнату. На полу посередине лежала женщина в луже крови. И кровь била у нее из горла фонтаном. А рядом сидит мужик с ножом в руках и плачет. Я сразу пошел к себе за телефоном, вызвал "скорую" и начал оказывать женщине первую помощь", — показывает Давлат на соседнюю дверь.

Кстати, в квартиру Давлат зашел вместе с другом, но тот помочь оказался не в состоянии: при виде крови парень впал в состояние ступора. Давлат вспоминает, что ему пришлось даже накричать на приятеля, только тогда тот опомнился и начал снимать все происходящее на видео: "чтобы потом не было никакой подставы".

Сам Давлат в тот момент думал только о том, как помочь женщине. И даже не испугался мужчины, который так и продолжал держать в руках нож. Говорит "просто не до него было".

"Он все время сидел там напуганный. Конечно, если бы он захотел, то и меня бы там ножом ударил. Он мог это сделать, ведь был очень пьяный, почти невменяемый. Но я о нем не думал вообще. Все мысли были, как помочь женщине", — объяснил будущий врач.

"А пульса почти нет"

Самое главное, что необходимо было сделать  — это остановить кровь. Давлат рассказывает, что давящую повязку на шею сделал из простыни, а артерию "просто" зажал пальцами. Это помогло. Скорая приехала минут через 10-15, но, как вспоминает парень, для него это время длилось мучительно долго, "каждая минута была как час".

"Думал только о том, как ее спасти. Женщина то была в сознании, то отключалась. В какой-то момент кровь остановилась, и я немного успокоился. И тут она открыла глаза и хриплым голосом начала со всеми прощаться: "простите, извините, я вас всех люблю". И отключилась. Щупаю пульс, а его почти нет. И дыхания тоже. Вот здесь я начал нервничать", — улыбается студент.

По его предположению, удар пришелся снизу, нож прошел через горло и повредил полость рта. Ничего важного, скорее всего, он не задел, но из-за сильной кровопотери врачей женщина могла не дождаться, рассуждает студент.

К тому моменту, когда приехала "скорая",  на месте раны сформировался сгусток и кровь бежать перестала. Врачи тоже действовали очень быстро. Поблагодарили за помощь и увезли женщину в больницу.

"Разве я герой?"

После этой истории с Давлат нарасхват у журналистов, друзья теперь "респектуют" ему и зовут "героем". Но сам себя таковым он не считает. Говорит, что вообще-то это первый долг медика — спасать людей. Да и в принципе любой нормальный человек не пройдет мимо чужой беды.

"Все теперь мне говорят "Давлат — герой". А где героизм? Меня так воспитали: помогай близким, помогай тем, кто просит, уважай старших. По таким правилам я и живу. Сегодня ты поможешь — завтра помогут тебе", — разводит руками молодой человек.

В то же время Давлат признается, что очень волновался в тот момент. Согласен и с тем, что не подготовленный человек вряд ли смог бы правильно оказать помощь и наложить повязку. В меде же этому учат всех: даже фармацевтов.

"Опять Давлат шутит"

Давлат смеется, что самая неожиданная реакция на эту историю была от мамы, которая живет в Душанбе.

"Она посмотрела в Сети видео, которое снимал мой друг, позвонила и говорит: "Ты что, Давлат, опять там прикалываешься? Налил кетчупа везде и балуешься". Она решила, что это очередной мой прикол, потому что я в Instagram часто выкладываю шуточные ролики. И только когда в новостях меня показали, поверила. Гордится", — улыбается парень.

После учебы он планирует остаться в Барнауле и работать детским стоматологом. Сейчас же у Давлата каникулы, поэтому он еще не знает реакцию преподавателей медуниверситета, которые научили его спасать жизнь.

Но и без пар у студента напряженный график. Утром он ходит в поликлинику и учится у профессионалов лечить зубы. Днем студент практикует сам — в студенческой поликлинике при АлтГМУ. А вечером работает в ресторане: крутит суши и роллы, чтобы заработать  на жизнь: стипендия у студентов-медиков небольшая, да и ту Давлат сейчас не получает: сдал экзамен на тройку.

Пострадавшую женщину уже выписали домой. Студент успел ее проведать. Та, лежа на кровати с повязкой на шее, лишь помахала ему рукой. Сказать "спасибо" с поврежденным горлом она пока не может.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

6.02.2020 11:46
гость

молодец! побольше бы таких ответственных

6.02.2020 11:56
владимир

уважение, молодец!

6.02.2020 12:29
- гость -

Мужик !!!

6.02.2020 13:26
- гость -

Хорошая статья. Дом и панорама просто великолепные.

6.02.2020 13:46
- гость -

а парень Молодец,и явно с правильными установками по жизни. в свои 22 он точно Мужчина.не сдрейфил и не растерялся, и что самое главное взял ответственность на себе и не прошел мимо ( черствость и безразличие сейчас к сожалению в тренде).
я сразу вспомнил случай с моим товарищем в 91 году ( тоже кстати приезжим со Средней Азии).
я поступил на 1 курс АГМУ а Неби перешел на 4 курс,в трамвае на Пл .Октября дедку стало плохо он начал задыхаться и пена пошла он упал ,все безучастно смотрели .Неби сделал ему непрямой массаж сердца и дыхание (не побрезговал)рот в рот !реанимировал деда.потом уже вызвали скорую и деда увезли.
кстати он точно также сказал тогда
-я же будущий врач! как я мог пройти мимо.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
15:26
Специалисты пытаются спасти отравленного на Алтае сокола 0
15:10
Было девять, стало... Кого не допустили на "выборы" мэра Барнаула 0
14:54
Данные 1,2 млн взявших микрозаймы россиян выставили на продажу 0
14:41
От 16 и выше: зарплату дорожников Барнаула поднимут на 60% из-за снегопада 3
14:39
Отключенный светофор стал причиной пробки на оживленном барнаульском перекрестке 3
14:20
"Дети ходят в школу по железной дороге". Жители алтайского поселка просят о помощи 1
14:02
В Барнауле продают "Запорожец" за 1 млн рублей 2
13:54
В Китае стало некому собирать iPhone 1
13:41
Пробыл на свободе всего три недели. На Алтае осудили очередного мошенника 0
13:29
Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного опаснее коронавируса 16
13:15
Алтайским комсомольцам отказали в пикете по Конституции 5
13:03
Фирменная мягкость и вкусная еда: новый ресторан откроется в Барнауле 0
12:55
В украинском учебнике по географии нашли карту Скайрима 0
12:45
В российском регионе стоимость медицинских масок завысили на 650% 2
12:35
Самолеты из Москвы прибыли в Барнаул с опозданием в несколько часов 0
12:20
Установлены виновники массовой гибели пчел в Алтайском крае 2
12:06
Как правильно носить медицинскую маску, чтобы не заразиться. Инфографика 1
11:56
Машина на скорости въехала в толпу пешеходов в Новосибирске. Видео 5
11:39
Вспышку бешенства зафиксировали на Алтае 5
11:27
"Фонтан крови, а рядом мужик с ножом": как студент АлтГМУ сумел спасти женщине жизнь 5
11:13
Повара из Славгорода осудили на пять лет за изнасилование школьницы 7
11:05
Закрыть "пивнушки" и сделать платные парковки. Что обещают кандидаты в мэры Барнаула 39
10:53
Число жертв коронавируса увеличилось до 565 человек 2
10:44
В команде "АлтайБаскет" за месяц сменился уже третий руководитель клуба 0
10:31
В Барнауле 24 человека эвакуировали при пожаре в многоэтажке 8
10:21
Зима вернется в Алтайский край на следующей неделе 0
10:06
"Золотой лев" и Канны: пять призов российского режиссера Андрея Звягинцева 4
09:50
Алтайский край не вошел в число самых пьющих регионов 17
09:38
Водоснабжение восстановили после коммунальной аварии в Барнауле 0
09:21
Самая красивая женщина в мире соблазняет подписчиков 6
09:14
"Денег вполне хватает". Петросян озвучил размер своей пенсии 5
09:00
Бизнес на спортивном поле: зимняя спартакиада предпринимателей пройдет на Алтае 2
08:50
В Бийске срубили вековые деревья, чтобы построить многоэтажку 4
08:20
Умер легендарный актер Кирк Дуглас 3
08:00
Как получить страховую выплату в полном размере и за минимальный срок 0
07:42
Алексея Черепанова вспомнят в Барнауле 0
07:20
"Так от меня мужчины еще не бегали". Россияне в Китае о жизни в условиях коронавируса 6
07:10
"А мне батя говорил: иди работать на завод". Почему молодежь выбирает производство 33
07:02
Безопасная "микроволновка". В краевом онкоцентре применяют новые способы лечения рака 1
06:42
Какими чудесами прославилась святая Ксения Петербургская и о чем ей молятся верующие 10
06:32
Квадратные носы. В моду вернулась обувь из 90-х 9
06:14
Звезда сериала "Великолепный век" получил серьезный тюремный срок за ряд преступлений 1
06:03
Очень и очень ветрено. О погоде в Алтайском крае 6 февраля 0
05:31
Почему 6 февраля желательно не ужинать первым и не рассказывать сны 0
23:53
Иван Ургант разозлил Рогозина шуткой о космонавтах 5
23:18
Администрация Алтайского района помогает жильцам дома, в котором рухнула крыша 1
22:46
Путин призвал наказывать аптеки за повышение цен из-за коронавируса 10
22:19
Звезда Comedy Woman и "Реальных пацанов" опубликовала видео, снятое в Барнауле 2
21:59
Заболевший коронавирусом китаец рассказал о лечении в российской больнице 2
21:12
В России снова подорожают автомобили 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.