Заболевший коронавирусом китаец рассказал о лечении в российской больнице

Зараженный коронавирусом китаец Вань Юньбинь рассказал о том, как его лечат в отечественной больнице и как относятся к нему россияне. Его слова приводит РИА "Новости", ссылаясь на китайскую газету "Пэнпай".

По словам иностранца, русские доктора относятся к нему очень хорошо, настаивают на отдыхе и угощают чаем с печеньем. Пациент говорит, что медики еще не знают точно, как победить вирус, и его лечат всевозможными лекарствами: противовирусными, антибиотиками и спреями от боли в горле.

Вань Юньбинь предполагает, что заразился в январе в Пекине, когда ехал в лифте, в котором находились люди из Уханя. 25 января он вернулся в Россию и сразу же обратился в ближайшую больницу с жалобами на плохое самочувствие.

"Из симптомов в настоящий момент у меня только кашель, иногда, если кашляю сильно, чувствую стеснение и незначительную боль в груди… Из-за болезни чувствую себя уставшим, нет такой энергичный, как обычно", – рассказал Вань Юньбинь.

Уточняется, что китаец получает медицинскую помощь бесплатно, так как имеет вид на жительство.

По данным на среду, 5 февраля, от нового типа коронавируса погибли 492 человека, в то время как число заболеваний приближается к 25 тысячам человек.