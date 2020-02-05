Барнаульские справедливороссы продолжают борьбу за возвращение прямых выборов мэра

"Справедливая Россия" попросила барнаульскую думу обратиться в Заксобрание с законопроектом о возвращении прямых выборов мэра, пишет "Ъ".

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в гордуме Оксана Молодых отметила, что выборы главы города и рассмотрение законопроекта на одной и той же сессии никак не влияют на цель партии вернуть прямые выборы. Она считает, что добиться принятия инициативы будет сложно, так как большинство в думе принадлежит единороссам.

С такой же инициативой эсеры выступали в сентябре прошлого года. Тогда большинство депутатов проголосовали против возвращения прямых выборов мэра.