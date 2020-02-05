В России снова подорожают автомобили

В этом году рост цен на автомобили по сравнению с 2019 годом может превысить уровень инфляции. Тем самым цены на машины вырастут на 2-3%, сообщает РБК, ссылаясь на слова председателя автодилерской группы "Авилон" Андрея Павловича.

Так, по данным Павловича, в 2020 году падение авторынка может составить до 10%. Глава "Авилона" отмечает, что рост цен и падение автомобильного рынка связаны с новостями об увеличении утилизационного сбора.

"В итоге есть шанс получить больший прирост в ценах, чем в предыдущие годы", – заключил Павлович.

По данным "Авилона", в 2019 году цены на автомобили выросли в среднем на 2-6%.