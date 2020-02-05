Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене. Фабула дела не раскрывается

Россиянина Виктора Королева арестовали в Москве по обвинению в госизмене, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

"Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал собеседник издания и уточнил, что суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 6 февраля.

Из-за секретности фабула в подобных делах не раскрывается. По статистике, за госизмену ежегодно получают сроки от четырех до шести человек. Всплеск наблюдался в 2016 году – сразу 14 приговоров. Один из самых громких случаев за последнее время – задержание помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева.