Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене. Фабула дела не раскрывается

Россиянина Виктора Королева арестовали в Москве по обвинению в госизмене, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.

"Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник издания и уточнил ,что суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 6 февраля.

Из-за секретности фабула в подобных делах не раскрывается. По статистике, за госизмену ежегодно получают сроки от четырех до шести человек. Всплеск наблюдался в 2016 году — сразу 14 приговоров. Один из самых громких случаев за последнее время — задержание помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева.