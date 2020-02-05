Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене. Фабула дела не раскрывается

Россиянина Виктора Королева арестовали в Москве по обвинению в госизмене, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда.
"Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник издания и уточнил ,что суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 6 февраля.
Из-за секретности фабула в подобных делах не раскрывается. По статистике, за госизмену ежегодно получают сроки от четырех до шести человек. Всплеск наблюдался в 2016 году — сразу 14 приговоров. Один из самых громких случаев за последнее время — задержание помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева.
Комментарии
пЫню нада за госизмену судить за то как он выполняет обязанности гаранта конституционных прав и свобод граждан страны.
Ну а по новости - а чё так удобно, хватаешь любого и - опана госизмену ему, а за что - а вас не касается - отлично чё.