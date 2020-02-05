Хатико. Собака уже несколько дней ждет хозяина на обочине трассы в Алтайском крае

Житель Алтайского края в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказал о собаке, которая уже несколько дней ждет хозяина на трассе у Камня-на-Оби.
Мужчина уточнил, что пес стоит на каменской трассе, недалеко от поворота на Тюменцево по направлению к городу.
Собака довольно большая и выглядит ухоженной. Пользователи предполагают, что старое животное просто вывезли за город и выбросили на обочине.
Тем не менее, пес постоянно возвращается в одно и то же место, где ждет, пока его заберут.
Комментарии
Ну разве так можно? Всю жизнь прожить с собачкой, светлой душой которая тебя любит и обожает, которая всегда рада тебя видеть.....
И просто взять и выбросить?...... Я не хочу верить что люди такие MUDAKI.