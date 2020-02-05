Стало известно, кто может представить Россию на Евровидении-2020

Little Big, Полина Гагарина, Юлия Зиверт и Александр Панайотов вошли в шорт-лист претендентов на участие в Евровидении-2020 от России, сообщает "Газета.ру". Также в список попал Димаш Кудайберген. Участника будет выбирать Первый канал.

Гагарина уже представляла страну на конкурсе в 2015 году и заняла второе место, уступив шведу Монсу Сельмерлеву. Слухи о кандидатуре Панайотова, в свою очередь, стали появляться еще в прошлом году. Тогда об участии исполнителя заговорил Григорий Лепс.

О том, что на Евровидение поедет Панайотов, на днях также сказал композитор и продюсер Игорь Крутой. Сам певец отметил, что участие в конкурсе ему предсказал знакомый экстрасенс.